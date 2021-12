Pourquoi il est intéressant d’externaliser l’état des lieux ?

L’état des lieux représente une étape essentielle et surtout indispensable de la location. La réalisation de cette dernière peut être assez difficile, non seulement pour le locataire, mais aussi pour le propriétaire du bien qui est à louer et l’agence qui se charge du dossier. Il est possible de s’occuper de l’état des lieux sans aucune aide extérieure mais de plus en plus de sociétés décident de confier l’état des lieux à des professionnels comme Snexi par exemple. Ces derniers offrent leurs prestations aux agences et aux particuliers.

Les lignes qui suivent vous livrent les raisons de cette externalisation.

Pour disposer de l’expertise d’un professionnel

Lorsque le locataire entre ou quitte un bien immobilier, le constat des lieux peut être un document indispensable. Ce dernier permet de rendre l’état du bien en location, officiel. Ce document contient donc des mentions essentielles et obligatoires ainsi que toutes les informations utiles pour savoir si l’état u bien s’est dégradé ou non. En externalisant l’état des lieux, vous pouvez profiter de l’expertise d’un professionnel expérimenté et compétent. Vous pouvez donc être sûr de disposer d’un document en bonne et due forme qui suit les normes ainsi que les règles en vigueur en place dans le domaine de la location. Sachez que l’état des lieux doit suivre des critères très précis et doit être composé de mentions obligatoires. Le document qui en résulte permet d’éviter les litiges ainsi que les soucis qui peuvent être liés à la location.

Le fait de passer par un expert peut donc vous aider à éviter de manière optimale les contestations administratives qui peuvent vous pousser à perdre du temps et à faire face à une perte d’argent qui peut être vraiment lourde.

Un gain de temps et d’efficacité considérable

Le fait d’externaliser l’état des lieux peut également vous permettre de gagner beaucoup de temps dans vos différentes tâches. En effet, comme les contestations locataires pour le service de gestion peuvent être moindres ou inexistantes, vous pouvez vous organiser plus facilement et donc réduire votre temps de réalisation d’une affaire. Avec le temps que vous pouvez gagner, il est possible de rediriger vos efforts vers des éléments qui peuvent vous apporter d’une valeur plus élevée. Il est alors possible de vous charger de la gestion du parc locatif ou encore de la recherche d’un nouveau locataire pour un bien ou de nouveaux biens pour des locataires.

Il est aussi possible pour une agence immobilière de gagner en efficacité en évitant de s’occuper de cette prestation spécifique. En effet, vous pouvez profiter de tout votre personnel et n’avez donc pas de souci lié à un manque.

Le choix du prestataire qui peut s’occuper de l’état des lieux est essentiel pour être sûr de pouvoir disposer d’un document aux normes et surtout de la fiabilité du travail effectué. Ce document doit être mis en place sur un support en papier mais peut également se présenter sous la forme électronique. Le constat des lieux doit être signé et daté par le propriétaire et le locataire ou le mandataire et chaque intervenant doit avoir un exemplaire. L’état des lieux peut aider à éviter les conflits entre les propriétaires de bien immobilier et les locataires.