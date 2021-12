Home » Immobilier Ce qu’il faut savoir avant de contacter un notaire Immobilier Ce qu’il faut savoir avant de contacter un notaire

Plusieurs situations de la vie peuvent nécessiter l’intervention d’un notaire. Cet officier public est tout simplement indispensable dans de nombreuses situations. Dans quels contextes avez-vous besoin d’un notaire ? Et comment pouvez-vous en trouver un qui corresponde à vos attentes ?

Les missions d’un notaire

Souvent confondu avec l’huissier de justice, le notaire est également un officier public. L’essentiel de ses missions peut se résumer à l’établissement d’actes authentiques et à leur conservation. Mais en y voyant de plus près, le rôle du notaire s’étend également à celui de conseiller. Avant d’authentifier un acte ou un contrat, le notaire doit s’assurer que les signataires savent réellement ce qu’ils font.

Un acte est authentifié ou notarié suite à l’apposition du sceau du notaire et de sa signature. Actuellement, il est également possible d’obtenir un acte authentique électronique. Ces actes électroniques ont la même validité que les actes papiers. A noter que pour ses missions, le notaire ne peut appliquer de tarification libre que pour les rubriques d’actes qui ne sont pas tarifées.

Où trouver un notaire rapidement ?

Vous avez besoin d’un notaire dans les plus brefs délais, sachez que vous pouvez en trouver facilement sur Internet. Vous pouvez consulter l’annuaire des notaires neonotario. Le service est gratuit et en moins de 5 minutes, vous obtenez rendez-vous avec le notaire de votre choix. Sachez que vous n’êtes pas obligé de choisir un notaire qui est proche de votre localisation. Les compétences d’un notaire sont valides sur l’ensemble du territoire.

Après prise de rendez-vous par contre, il est possible que vous ayez à rencontrer le notaire. Voilà pourquoi il peut être judicieux d’opter pour un notaire qui soit près de chez vous. En ligne, vous avez juste à indiquer votre localisation et vous avez une liste complète des notaires disponibles. Chaque profil de notaire est enrichi par des informations telles que ses domaines de compétences ainsi que les créneaux de leur agenda. La prise de rendez-vous peut se faire immédiatement en ligne.

Quand exactement faire appel à un notaire ?

Au moins une fois dans votre, vous pouvez être amené à faire appel à un notaire. Plusieurs circonstances nécessitent obligatoirement l’intervention d’un notaire. C’est en l’occurrence le cas lors de l’établissement d’un acte authentique pour une vente immobilière. Si vous et votre partenaire consentez à faire un contrat de mariage, c’est également au notaire de s’en charger.

Cependant, c’est surtout dans le cadre des successions qu’un notaire intervient le plus souvent. Du moins, c’est le domaine auquel on associe le plus ce missionnaire. Ainsi, c’est au notaire qu’est confiée la mission pour le partage de biens conformément à un testament. Pour prouver la filiation d’un individu à un parent, le notaire se charge de l’acte de notoriété.

D’autres situations et événements comme l’adoption, la donation ou encore le divorce nécessitent également l’intervention du notaire. Il est à appeler également dans le cadre de la création d’une entreprise. Mais il ne faut pas oublier non plus que le notaire peut être sollicité pour des conseils juridiques.