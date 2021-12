Maladie parodontale : comment y remédier ?

Souffrir d’une douleur à la dent peut être très inconfortable et peut déstabiliser le bien-être d’une personne. Tous les problèmes de dents sont généralement attribués à de la carie dentaire et très peu savent véritablement ce qui est à l’origine des douleurs dentaires qu’ils ressentent. Cependant, savez-vous que vos problèmes à la dent peuvent être dus à la maladie parodontale ? Découvrez dans cet article les causes de cette maladie et comment y remédier.

Qu’est-ce qu’une maladie parodontale ?

La maladie parodontale est une maladie qui touche et affecte les tissus de la dent. Elle touche principalement le cément, l’os, le ligament et la gencive. C’est une maladie infectieuse qui se présente sous deux formes à savoir : les gingivites et les parodontites. Les premiers se caractérisent par le saignement lorsque vous faites votre hygiène dentaire, vous pourrez sentir aussi un œdème au niveau de la gencive et remarquez que votre gencive a rougi. À ce niveau, rien n’est encore alarmant et l’état de votre gencive est sans conséquence grave. Cependant, lorsque les gingivites persévèrent ils peuvent donner naissance aux parodontites. Lorsque vous avez les parodontites, vous perdez l’attache de la gencive qui se trouve autour de la dent. La parodontale sous forme de poches lorsqu’ils ne sont pas traités convenablement, ils déchaussent votre dent et votre dent finie par sauter. Pour mieux vous imprégner de ceci, veuillez faire un tour sur https://www.letribunaldunet.fr .

Si vous vous demandez quelle catégorie de personne peut être atteinte de cette maladie, sachez qu’elle a la capacité de toucher tout le monde. Toutefois, c’est régulièrement à votre accession vers la trentaine qu’elle s’installe tout doucement.

Causes d’une maladie parodontale

Plusieurs causes sont à la base d’une maladie parodontale. En effet, lorsque vos dents sont mal positionnées ou que vos obturations sont défaillantes vous pouvez être atteint d’une maladie parodontale. Également, la présence de tartre, de bactéries pathogènes et lorsque votre système immunitaire suite à certains facteurs (tabac, diabète, stress, grossesse, etc.) ne réagit pas comme il se doit, vous pouvez souffrir de la parodontale.

Conséquences de la parodontale

Lorsque la parodontale est négligée, elle peut engendrer de conséquences fâcheuses. Lorsque vous souffrez de la parodontale, vous constaterez un déchaussement de vos dents. Celle-ci se traduit par la rétractation de la gencive en exposant les racines sous-jacentes des dents ce qui occasionne une très forte sensibilité des dents. Cette maladie ne s’arrête pas là, elle peut également porter atteinte à tout votre organisme.

Pour traiter cette maladie, pensez à véritablement retrouver votre hygiène bucco-dentaire en procédant au détartrage de vos dents. Si vous n’êtes pas soulagé, vous pouvez procéder à une chirurgie parodontale. Si vous avez une parodontite agressive, une antibiothérapie se révèle obligatoire.