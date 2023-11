Les raisons de choisir cette marque de cigarette électronique

En tant que fumeur cherchant à arrêter le tabac, la cigarette électronique constitue la solution idéale. En effet, cet accessoire a réussi à se positionner comme une méthode pratique pour arrêter de fumer au fil des années. Afin d’augmenter vos chances, il est essentiel qu’il soit de qualité et adapté à votre profil. Découvrez les raisons de choisir une grande marque de cigarette électronique.

Les avantages d’une cigarette électronique de qualité

Les professionnels de la vape recommandent de choisir des cigarettes électroniques de marque. Pour les débutants, il peut être tentant d'opter pour un modèle attrayant ou qui affiche un prix inférieur à la norme. En cliquant ici, vous pourrez en savoir sur les meilleures marques du marché.

En optant pour une grande marque comme Joyetech, vous vous garantissez l'achat d'un produit fiable. Les marques renommées peuvent rassurer les consommateurs et fournir des conseils aux novices. De plus, la variété de leurs produits répond à tous les besoins et préférences. D’ailleurs, les plus grandes marques du secteur proposent des innovations pour proposer des modèles plus sophistiqués.

Différentes recherches ont démontré une baisse considérable des prix de vente des cigarettes électroniques haut de gamme, avec l’augmentation constante du nombre d'utilisateurs.

Quelle cigarette électronique de marque choisir ?

Afin de faire le bon choix de cigarette électronique, il est important d'examiner trois critères : la puissance maximale de la batterie, l’autonomie et les capacités de l'appareil. Etudiez par la suite vos habitudes de consommation selon votre profil.

Sélectionnez une e-cigarette de marque adaptée à votre consommation habituelle. Cependant, la réputation de la marque doit reposer sur sa capacité à offrir des modèles faciles à utiliser et intuitifs.

De nombreux formats

Les formats de cigarette électronique sont nombreux et variés : le pod, le tube et la box… Les deux premiers sont plus compacts, mais n’offrent pas une performance et une autonomie élevées pour les gros fumeurs. En conséquence, ceux-ci devront favoriser les box dont l'usage quotidien est plus complexe.

Les sticks

Les grandes marques de cigarette électronique offrent divers modèles en sticks. Il s’agit d’e-cigarettes fines et longues imitant la forme du tabac classique. Ils sont faciles à utiliser et visent à recréer l'expérience de ce dernier. En outre, ils comprennent une petite batterie et un clearomiseur amovible et sont faciles à utiliser. Les sticks sont également adaptés aux vapoteurs recherchant une expérience de vapotage simple.

Les pods

Les marques de cigarette électronique proposent également des modèles compacts sous forme de pods. Ces cigarettes électroniques sont très prisées par les personnes en quête d'une expérience de vapotage facile et discrète.

Les pods sont principalement conçus pour les fumeurs occasionnels. Cependant, certains kits conviennent aux fumeurs moyens qui consomment moins de 15 cigarettes par jour.

Tous les vaporisateurs personnels dans le kit ont leur propre batterie intégrée, qui peut être rechargée à l'aide d’un câble USB fourni. L’autonomie s'étend de 1 000 mAh à 2 100 mAh, permettant de vapoter pendant une période prolongée mais pour des intervalles de temps courts. Si vous vapotez quotidiennement, il est préférable d'utiliser des cigarettes électroniques rechargeables, plus économiques.

Les box

On reconnaît facilement ce format de cigarettes électroniques avec sa forme rectangulaire, plus ou moins large et compacte. Les vapoteurs recherchant une cigarette électronique discrète ont tendance à opter pour des sticks et des pods plutôt qu'une box, qui est parfois encombrante.

Les box de cigarette électronique fabriqués par les grandes marques comme Joyetech sont caractérisés par leur technologie et leurs fonctions avancées. Les vapoteurs ayant une grande et moyenne consommation peuvent d’ailleurs choisir un modèle box d’une autonomie estimée entre 2 000 et 5 000 mAh, ce qui permet de vaper pendant toute la journée, sans besoin de recharger.

La capacité des clearomiseurs peut également varier, de 2ml à 4ml. Il est ainsi recommandé de choisir des e-liquides contenant une plus grande quantité de propylène glycol que de glycérine végétale.

Le choix du e-liquide

Se limiter seulement au choix d’une cigarette électronique de marque n’assure pas une vape réussie. En réalité, vous devez aussi tenir compte des e-liquides, en particulier leur dosage en nicotine. Afin de prendre une décision éclairée, choisissez des e-liquides avec une faible concentration de nicotine, entre 16 et 18 mg par millilitre si vous êtes un grand consommateur.

Dans le cas d’une dépendance modérée à la nicotine, optez pour un dosage de nicotine entre 11 et 12 mg/ml. Enfin, les petits fumeurs peuvent se tourner vers les e-liquides avec 6 mg/ml de nicotine. Les marques font preuve de créativité pour promouvoir des e-liquides performants. Certains ont ainsi un arôme fruité, gourmand, mentholé...