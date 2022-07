Ce qu’il faut savoir sur l’achat de CBD en ligne

Pour acheter du CBD, recourir aux vendeurs en ligne est l’une des meilleures alternatives que vous pouvez utiliser. Vous bénéficierez d’un service rapide, simple, et efficace. On vous présente l’essentiel à savoir sur l’achat de CBD en ligne.

Est-il légal d’acheter du CBD en ligne ?

Il est bien normal que vous cherchiez à savoir si l’achat de CBD en ligne est légal ou non avant d’effectuer votre première commande. Mais, retenez que la commercialisation du CBD est désormais légale en France et dans d’autres pays de l’Union européenne. Vous ne commettez donc aucun crime lorsque vous achetez le meilleur du moonrock CBD par exemple.

Bien que la législation autour de cette question souffre encore de quelques ambiguïtés, les vendeurs sont tenus de respecter certaines règles. Par exemple, les produits CBD autorisés à la vente sont ceux produits avec des plantes de chanvres ayant un taux de THC inférieur à 0,2 %.

Il faut comprendre que cette exigence s’applique bien à la plante utilisée et non aux produits finals. Un produit CBD contenant 0,17 % de THC peut ne pas être légal. Les fabricants utilisent donc des espèces de chanvre dont le taux de THC est quasiment nul.

Dans d’autres pays, le taux de THC à respecter est différent de ce qui se fait en France. En Suisse par exemple, les chanvres ayant un taux de THC n’excédant pas 1 % peuvent être utilisés. Il faut donc comprendre que les produits CBD provenant d’autres pays ne sont pas forcément autorisés en France. Vérifiez donc l’origine des produits ou consultez le Guide CBD avant de commander.

Quels sont les avantages d’acheter du CBD en ligne ?

Plusieurs raisons peuvent justifier le choix de l’achat de CBD en ligne.

La facilité d’achat

Pour acheter du CBD en physique, vous allez devoir chercher la boutique la plus proche. Il est possible que vous ayez besoin de prendre un bus ou votre voiture pour aller vous approvisionner. Avec l’achat en ligne, vous pouvez dire adieu à toutes ces tracasseries. Le produit est directement livré à votre domicile.

De plus, vous ne serez plus pressé à cause des horaires d’ouvertures. Le client peut commander quand il veut et d’où il veut. Vous aurez plus de temps devant vous et pourrez vaquer à d’autres préoccupations. Prenez toutefois le temps de vérifier les heures de livraisons.

La sécurité

L’achat de produit dérivé de CBD en ligne est assez sécurisé. Mais, faites attention aux mauvaises boutiques. Certaines sont justes là pour profiter de l’euphorie autour des produits CBD. Vous devez choisir la bonne plateforme pour avoir de bons produits et éviter les attaques de cybercriminels.

Une grande discrétion

Si vous n’avez pas envie que vos voisins sachent que vous consommez du CBD, l’achat en ligne est votre meilleure option. Vous commandez juste sur internet, il n’y a donc pas de risque qu’on vous voie entrer ou sortir d’une boutique de vente de CBD. De plus, le produit vous est livré dans un bon emballage. Même si quelqu’un apercevait le livreur, il ne pourrait pas deviner ce que vous aviez acheté.

Des produits de bonne qualité

En optant pour l’achat en ligne, vous avez plus de chance de trouver des produits de meilleure qualité. Mais, vous devez être en mesure de dénicher la bonne enseigne. Si vous constatez que le produit livré est de piètre qualité, dans la plupart des cas vous êtes libres de demander un remboursement.

Quels produits proposent les boutiques CBD en ligne ?

Les plateformes de vente de CBD en ligne mettent à disposition des clients une grande variété de produits. On retrouve principalement :

les huiles CBD ;

les produits cosmétiques à base de CBD ;

des infusions de CBD ;

; des fleurs de CBD ;

les e-liquides CBD.

D’autres produits peuvent être proposés à l’achat.