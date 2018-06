Home » Voyage Le guide pour choisir sa valise Voyage Le guide pour choisir sa valise

Entre soleil et froid, plage de sable fin et mer turquoise, station de ski et forêt tropicale, en famille, entre amis ou en amoureux, ce ne sont pas les destinations tendance qui manquent cette année pour satisfaire toutes les envies de dépaysement. Et, à la veille de prendre le départ pour un week-end ou pour des vacances prolongées, il ne faut rien oublier. Entre les vaccins, le billet d’avion et/ou de train, les documents valides – visa, permis de conduire, passeport ou pièce d’identité – il faut également songer aux bagages pour transporter ses affaires. Grande, petite, souple, rigide, matière, à l’heure du grand départ mieux vaut avoir avec soi une valise qui convienne. Focus.

Choisir une valise par étapes

Parce que les caractéristiques – poids, volume, hauteur, serrure, solidité, prix par exemple – changent d’un bagage à l’autre, mieux vaut se poser les bonnes questions pour être sûr(e) d’opter pour la meilleure valise de voyage rigide.

Le type de séjour

Dans un premier temps, le choix de la valise dépend essentiellement du type de séjour. Et pour cause, elle ne sera pas la même s’il s’agit d’un week-end dans un hôtel, d’un voyage d’affaires, d’un trek, de longues vacances à l’autre bout de la planète, d’un voyage commando ou bien d’un séjour linguistique notamment. En l’occurrence le type de séjour orientera sur le type de bagage : léger, lourd, compact, volumineux, fragile, solide, malléable ou pratique. Mais aussi, sur le fait qu’il soit ou non équipé d’une poignée télescopique et de roues pour faciliter les déplacements.

Par exemple, un étudiant qui rentre chez ses parents le temps d’un week-end préférera un sac de voyage à la valise et, le couple qui part en amoureux le temps d’un week-end, préférera quant à lui, la petite valise légère avec roulettes qui se porte en cabine.

Les options

Ensuite, il convient de s’attarder sur les points forts que doit avoir la valise. Pour cela, il faut les classer par ordre de préférence. Le prix, la qualité, la durabilité, le confort, l’ergonomie, la solidité/robustesse, la légèreté, le design et le look sont autant de critères à évaluer et à prioriser. En effet, il est difficile de réunir tous ces critères. Finalement c’est comme choisir un logement, il faut passer au crible toutes les options qui s’offrent tout en se projetant dans l’avenir. Les valises souples sont certes plus légères que les valises rigides, mais elles s’abîment plus vite. Le tout est alors d’opter pour la valise rigide qui est le meilleur compromis rapport qualité/prix.

En parallèle, il ne faut omettre aucun détail. Les valises deux roues permettent de traîner un bagage léger alors que les modèles à quatre roues permettent de transporter aisément des bagages plus lourds. Une bonne option pour ne pas ressentir le poids du bagage et se prémunir de troubles musculosquelettiques. À plus forte raison, si les roues/roulettes sont pivotantes à 360°.

La taille du bagage

Toujours dans l’esprit d’optimiser le confort et de rendre le voyage le plus agréable possible, il convient d’adapter la taille du bagage au séjour envisagé. Qu’il s’agisse des dimensions, mais aussi du volume, en règle générale il est préférable de choisir une valise cabine pour les courts séjours et les week-ends, d’opter pour une valise médium – entre 56 et 70 centimètres de hauteur – pour les séjours d’une à deux semaines et de prendre une grande valise pour les séjours au-delà de trois semaines. Au-delà de la taille, il est important de s’intéresser également aux rangements intérieurs – séparation, poches, compartiment amovible ou non, sangles croisées par exemple – qui permet alors d’optimiser le rangement.

Les autres points

Pour finir, le choix de la valise dépend également du mode de transport utilisé. Un système de serrure – TSA, à code ou à clé – peut être pratique pour les transports en avion par exemple. Le choix dépend aussi du type des effets personnels qui vont être transportés, leur quantité, leur poids, leur fragilité peuvent également avoir une incidence. Il existe en effet des valises avec des renforts, avec un soufflet ou encore une fermeture éclair protégée par un revêtement anti-humidité notamment. Enfin, certains bagagistes proposent une garantie – entre 2 et 40 ans – ce qui peut également être un plus. Le tout est alors de conserver la facture avec la date d’achat de la valise pour faire jouer la garantie en cas de dommage.