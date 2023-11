L'importance de l'éducation canine dans la prévention des comportements indésirables

Face à un chien qui se comporte mal, certaines personnes évoquent l’insuffisance de dressage. C’est bien là qu’il ne faut pas confondre « dressage » et « éducation ». Certes, votre compagnon à quatre pattes a besoin à la fois d’une éducation canine et d’un dressage pour apprendre à vivre en communauté et pour s’épanouir, mais on devrait se concentrer sur son éducation pour prévenir les comportements indésirables.

L’importance de l’éducation canine

De tous les animaux de compagnie, le chien se distingue de par son caractère sociable. Il apprécie les échanges avec les humains. Si vous avez récemment adopté un chien ou un chiot, vous devez l’éduquer pour créer une complicité avec lui et pour garder une bonne relation. Cette éducation vous permettra de lui imprégner des bonnes manières et de lui faire connaître les limites. On ne le dit pas souvent pour l’éducation canine, mais elle comprend également une facette de prévention.

Si vous avez eu votre chien en animalerie, vous pouvez remarquer qu’il peut déjà présenter quelques troubles, ce qui va vous demander plus d’efforts dans son éducation. L'avis d'Esprit dog vous fera comprendre pourquoi il n’est pas recommandé d’adopter un chien en passant par une animalerie.

Une bonne éducation canine pour prévenir les comportements indésirables

Comprenez bien que le chien est un prédateur. Lorsqu’il perçoit un chat, il aura alors cette envie de courir après lui pour le chasser ou tout simplement pour jouer. Si vous avez bien éduqué votre chien après avoir suivi une formation pro esprit dog, vous pourrez mieux le contrôler lorsqu’il est dans ce genre de situation. Cette éducation canine permet également une bonne socialisation, ce qui n’est pas le cas du dressage. Le dressage peut être défini comme une technique d’apprentissage des ordres ou des tours pour réaliser un travail ou une commande.

Un maître d’un chien bien éduqué pourra alors planifier autant de balades sans avoir cette appréhension de croiser un chat ou de rencontrer d’autres chiens. Un chien bien éduqué est un chien qui est bien socialisé, ce qui fait qu’il sera plus à l’aise, moins anxieux et moins agressif en société, notamment à l’extérieur. Si votre animal de compagnie présente des comportements indésirables, c’est son éducation qu’il faudra revoir. L’idée est de lui apprendre les règles de base pour éviter les comportements destructeurs. Les conseils avisés d'Esprit Dog vous aideront à éviter ceux-ci.