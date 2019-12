Home » Business Le groupe Bouchard et ses 7 filiales Business Le groupe Bouchard et ses 7 filiales

Certaines sociétés ont décidé de diversifier leurs compétences et leur domaine d’activité pour rentabiliser les investissements et répondre le plus possible à toutes les questions des clients et des collaborateurs. Le Groupe Bouchard a donc 7 filiales et elles sont proposées dans des secteurs plus ou moins différents, mais elles répondent à la même charte de qualité. Vous serez alors certain d’avoir une prestation à la hauteur de toutes vos attentes et vous pourrez également contacter ces experts pour en apprendre un peu plus sur les services.

Quelles sont les prestations proposées ?

Le groupe est alors présent dans le domaine de la manutention, la location, l’agriculture ou encore une Holding qui propose des services pour les finances, l’informatique, les ressources humaines, la communication et même le marketing. Elle est aussi présente en Côte d’Ivoire avec une filiale spéciale. Vous comprenez rapidement que cette entreprise a plus d’un tour dans son sac et ces sociétés ont des spécificités.

Elles proposent de la distribution pour les équipements que ce soit pour le marché du neuf ou de l’occasion.

Vous avez des produits destinés aux agriculteurs, aux professionnels des espaces vers, les travaux publics, l’environnement et la gestion des forêts.

Le groupe est aussi présent dans les métiers de l’industrie.

Des marques fortes pour tous les services

Afin de garantir la satisfaction des clients, le groupe a décidé de s’entourer des meilleurs que ce soit pour les solutions de financement, la vente des pièces détachées, les consommables ou la réparation du matériel. Vous aurez alors des marques connues comme Manitou, Kubota, Toyota Material Handling ou encore Actis Location et même Promodis. Difficile d’évoquer tous les avantages de cette société, mais elle mérite forcément votre attention, car il y a une grande chance pour qu’elle soit en mesure de répondre à vos besoins avec l’une de ses filiales.