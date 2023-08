Comment trouver sa voie (quel que soit son âge) ?

Trouver sa voie est tout simplement impossible si on ne sait même pas ce qu’on aimerait faire ou devenir. Découvrez comment trouver votre voie quel que soit votre âge à travers le présent article.

Soyez vous quand vous réfléchissez sur votre voie

Tôt dans la vie, réfléchir sur sa voie, surtout sur le métier à faire quand on sera grand est source de rêverie. Ce rêve qu’on veut à tout prix réaliser débloque toutes les motivations et enlève toute idée d’obstacles et d’échecs de notre tête. C’est de cette façon qu’il faut mener votre réflexion sur la voie à prendre dans un avenir plus ou moins proche quel que soit votre âge actuellement.

Tout en étant réaliste, on garde le focus sur ce qu’on aime et veut vraiment pour trouver sa voie professionnelle sans prendre le risque de le regretter. Il ne faut pas avoir peur de répondre à la question : “Qu’ai-je envie de faire ?” et coucher sur papier toutes les réponses sans se permettre de dire que c’est un rêve fou ou une utopie.

Connaître ses limites et trouver les moyens de les dépasser

Tant que vous êtes sérieux dans la détermination de ce que vous voulez faire ou devenir, vous ne risquez pas de rêver à quelque chose d’irréaliste. Dans tous les cas, pour trouver votre voie, quand vous faites votre petit bilan personnel, vous devez établir la liste de vos faiblesses et limites en même temps que vos points forts.

Connaître ses limites et ses faiblesses ne sert pas à se lamenter sur son sort et rester bloqué. Au contraire, les connaître vous permet de voir les points à améliorer et à estimer les efforts qu’il reste à fournir et les sacrifices qu’il reste à faire. Vous manquez de temps et de moyens mais pas d’envie et de motivation ? Vous avez alors tout ce qu’il faut pour prendre les choses en main.

Faire le plein d’informations et de conseils

Ruminer tout.e seul.e dans son coin n’est jamais bon quand on essaie de trouver sa voie, et ce, surtout quand on bute le manque d’idées claires sur les étapes à suivre. Vous avez peur qu’on vous détourne de votre objectif ultime ? Vous n’êtes pas obligé d’aller crier sur tous les toits votre projet. Menez votre quête d’informations de votre côté.

Tout en restant discret.e sur vos aspirations - tant que vous n’êtes pas en face d’une personne digne de confiance et à même de vous conseiller-, baignez dans l’univers de la voie qui vous intéresse. Il est essentiel de savoir écouter. Mais pour être à même d’écouter les bonnes informations, il faut se faire entourer ou fréquenter ou du moins traîner avec les bonnes personnes.

Connaître le marché du travail ou le monde du business

De plus en plus de jeunes et de moins jeunes rêvent de devenir leur propre patron. Ce qui est tout à fait louable comme projet professionnel. Mais en essayant de trouver votre voie professionnelle quel que soit votre âge, cette liste de métier les plus intéressants vous sera d’une grande aide.

Que vous vouliez créer votre propre entreprise ou opter pour le salariat, il est essentiel de connaître le marché du travail. Cela pour confronter vos idées et vos aspirations à la réalité du marché. Non pour renoncer à vos rêves, mais pour en rectifier certains points si nécessaire.