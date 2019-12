Home » Loisirs L’intérêt des livres éducatifs pour les enfants Loisirs L’intérêt des livres éducatifs pour les enfants

La lecture est propice aux apprentissages, à la découverte dès le plus jeune âge. La familiarisation des enfants le plus tôt possible avec la structure d’une histoire leur permet de développer leur imaginaire, leur créativité de manière logique et chronologique. L’adulte pourra lire pour se distraire alors que l’enfant va lire pour se construire d’où l’importance des livres éducatifs que vous pouvez dénicher sur Internet.

Une démarche d’éveil

Proposer aux plus petits avant même leur entrée en maternelle des livres éducatifs est un enjeu majeur pour leur développement affectif, cognitif et social. L’enfant s’intéresse de plus en plus aux livres. Ils apprennent très tôt à tourner les pages, à s’amuser des images et ils découvrent ainsi le plaisir du livre.

Grâce à eux, l’enfant passe de bons moments récréatifs que ce soit à la maison ou à l’école, il va de plus développer son vocabulaire, sa créativité en confectionnant des objets, des collages.

La lecture encourage la connectivité entre les parents et les enfants et favorise le lien d’attachement. Il va aider le petit à construire son imaginaire et à booster sa curiosité.

Pour l’encourager à regarder des livres, aménagez-lui un coin bien à lui amusant et apaisant où il pourra seul prendre les livres et les feuilleter à sa guise.

Apprendre en s’amusant

Dès les premières semaines de vie, bébé montre de l’intérêt pour les livres. Il aime les toucher. Plus tard, le livre éducatif lui permettra de construire, de jouer, de colorier, de découper. Ils apportent de nombreuses réponses à l’enfant notamment pour son développement.

Les livres éducatifs sont joyeux, distrayants et ils débordent d’informations pratiques, d’astuces, de conseils. Il va pouvoir s’amuser tout s’instruisant de façon ludique. Avec le livre éducatif, l’enfant sera capté par cette expérience enrichissante qui boostera son imagination et l’aidera à mieux accomplir les gestes du quotidien : jouer, manger, dormir dans la joie et la bonne humeur.