Home » Business Avoir une indépendance et une dynamique d’entreprise Business Avoir une indépendance et une dynamique d’entreprise

Il y a quelques années, il était impossible d’imaginer que des professionnels pourraient évoluer uniquement en freelance. Il fallait alors absolument signer un CDD ou un CDI en fonction des préférences et des évolutions de carrière. Avec l’essor du Web et du statut de l’auto-entrepreneur, les volontés ont changé et des concepts très sympathiques ont ainsi pu voir le jour. C’est le cas du coworking qui reste très efficace, simple, pratique et abordable. Vous avez donc un espace de travail dans une entreprise et vous conservez également votre indépendance.

Quels sont les services disponibles ?

Vous avez donc la possibilité de profiter pleinement d’un espace agréablement équipé, mais les espaces de coworking se multiplient et ne se ressemblent pas. Vous aurez alors plusieurs services qui méritent votre attention.

Certaines entreprises proposent des ordinateurs et même des écrans HD avec un Wifi sécurisé.

Inutile d’apporter votre matériel, tout est disponible sur place.

Vous aurez des espaces privatifs pour travailler dans le calme et les meilleures conditions.

Une cuisine équipée est aussi au rendez-vous pour profiter pleinement de vos repas sans sortir au restaurant.

Vous aurez enfin un service traiteur si vous ne souhaitez pas préparer les repas ou si vous n’avez pas le temps.

Quel est le prix de la location d’un bureau ?

Vous êtes libre d’opter pour la location que vous souhaitez, mais il faut savoir que le bureau ne vous appartient pas, d’où l’importance de ne pas enregistrer d’informations sensibles sur les disques durs. Vous pourrez payer près de 8 euros pour une demi-journée contre 14 euros pour une journée complète. Si vous souhaitez un espace puisque vous êtes plusieurs à travailler, il faudra compter respectivement 30 et 50 euros. Si vous souhaitez privatiser une zone pour 25 personnes, vous devrez prévoir 220 euros pour une journée et jouir de tous les services dévoilés au préalable.