Home » Business Choisir le format du colis à expédier Business Choisir le format du colis à expédier

Un paquet mal emballé, c’est bien souvent un colis qui se perd ou qui est endommagé. Afin d’avoir la certitude qu’il arrive dans les meilleures conditions à son destinataire, il y a quelques critères à respecter comme la taille de l’emballage, sa solidité, sa conformité. Le colis doit être adapté à des conditions de traitement industriel. Vous pouvez alors regarder le catalogue proposé par Asile Colis pour découvrir tous les emballages proposés.

Les conditions d’admission d’un colis

L’emballage et le conditionnement doivent assurer la stabilité du colis en évitant tout dommage. Il devra être stable et sa préparation doit assurer une répartition uniforme des masses.

Il devra résister aux diverses manipulations, aux secousses, aux tensions et autres différents frottements, chocs durant son parcours.

Le colis doit être solide et approprié aux exigences du transport.

N’oubliez pas de renseigner sur le paquet le destinataire ainsi que l’expéditeur.

Que le colis soit petit ou volumineux, les offres en matière d’expédition sont multiples.

Que vous envoyiez deux ou plus de cinquante colis par jour, il est indispensable de connaître le volume. Cette information sera essentielle pour choisir un prestataire.

Optimisez vos expéditions de colis

Afin d’améliorer le coût des expéditions, l’utilisation des emballages adéquats est de rigueur. Les cartons réutilisés plusieurs fois peuvent céder et ne plus supporter le poids des marchandises qu’ils contiennent. L’achat de cartons de différentes tailles, de protections pour combler les vides dans le colis est nécessaire : flocons de polystyrène, coussins d’air, du ruban adhésif. Ce sont des éléments qui contribuent à une expédition parfaitement réussie. L’envoi d’un colis n’est pas toujours simple. Aujourd’hui, différents prestataires, transporteurs d’entreprise vous garantissent une livraison en 24 heures. Certains produits sont interdits à l’envoi comme l’argent, les matières dangereuses, les explosifs, les animaux et tout ce qui est illégal. Recevoir un colis en bon état est le but ultime de toutes les agences de transport.