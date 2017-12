Home » Business Boostez votre activité grâce aux sacs publicitaires réutilisables Business Boostez votre activité grâce aux sacs publicitaires réutilisables

Le sac réutilisable a fait son apparition dans les magasins et remplace définitivement le sac plastique à usage unique interdit depuis 2016, en France. Cette loi visant à améliorer le développement durable et à combattre le fléau des déchets, fut au départ plus ou moins bien acceptée par les consommateurs. Force est de constater qu'ils n'ont effectivement pas le choix, ils ont fini par approuver et à comprendre que l'interdiction servirait à préserver la planète. Les Français ont maintenant pris l'habitude d'emporter avec eux, leur sac cabas pour faire leurs courses. Mieux vaut d'ailleurs ne pas l'oublier au risque de se laisser déborder sur le tapis roulant..

Le sac réutilisable, une arme publicitaire infaillible pour les commerçants

Les enseignes ont vite compris que le sac réutilisable pouvait devenir un support publicitaire très attractif et surtout mobile ! Et oui, le consommateur qui décide d'acheter un sac cabas publicitaire pour son look incroyable devient en fait, un apôtre de la marque. Son sac personnalisé lui plaît, et il va s'en servir dans différents endroits pour emporter ses courses et ses affaires personnelles. Sans le savoir, il diffuse les messages publicitaires stratégiques de la boutique qui les aura imaginés.

Comment choisir le style de sacs publicitaires pour son activité ?

Chaque entreprise peut décider de faire confectionner des sacs publicitaires à son effigie. Cependant, il est utile d'élaborer un vrai projet de marketing afin d'utiliser au mieux le pouvoir des sacs publicitaires. Grâce à une stratégie bien ficelée, le sac personnalisé permettra de booster l'activité. Il est donc intéressant de se demander ce que les clients apprécient dans un sac. Ils veulent avant tout que le sac cabas soit solide, car il sera utilisé plusieurs fois et le plus possible ! Les sacs en polypropylène tissé sont très résistants et ne craignent pas les charges lourdes. Différentes tailles sont disponibles en fonction des besoins de l'enseigne, les grands sacs cabas sont très souvent proposés à la vente en hypermarché. Le marchand peut aussi porter son choix sur un sac personnalisé en coton de style Tote Bag, tout dépendra vraiment de l'activité dans laquelle il évolue.

Des illustrations et des messages publicitaires variés

En ce qui concerne le design du sac publicitaire, tout est possible. Certaines enseignes profitent des évènements de l'année pour sortir des nouveaux modèles de sacs. En ce moment les sacs de shopping de Noël, nous font voir la vie en rouge ! Les messages doivent être drôles, tendres ou encore osés pour attirer le client à les acheter. Soyez imaginatif et dites-vous que moins le sac sera ennuyeux, plus il sera choisi…