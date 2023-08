Comment organiser un anniversaire inoubliable ?

Organiser un événement nécessite toujours une bonne préparation, quel que soit le type de ce dernier. Mais cela devient encore plus stressant quand on tient énormément à sa réussite. Ce qui est généralement le cas d’une fête d’anniversaire, et surtout quand on souhaite absolument marquer l’événement. Découvrez ici les astuces qui vous permettront d’organiser un anniversaire inoubliable.

Définir un thème d’anniversaire

Pour commencer, il est conseillé de définir un thème pour la fête. En effet, c’est le premier point qui va marquer l’événement. C’est d’autant plus recommandé si vous (ou la personne à qui vous souhaitez organiser une fête) avez l’habitude de fêter votre anniversaire chaque année. En définissant un thème, vous aurez une directive dans l’ensemble de vos organisations : musiques, activités, repas, décoration, invitation, etc. Si vous souhaitez personnaliser certains éléments comme les gobelets par exemple, cliquez ici. Vous avez aussi le choix entre un thème pour l’organisation uniquement et une soirée à thème qui implique aussi les invités.

Définir le budget pour éviter les ratés

Avant de passer à l’étape de l’organisation dans son fond, il est préférable de définir le budget maximum que vous pouvez allouer à l’événement. Cela vous permettra d’éviter les ratés dans les détails des préparatifs en optant pour des services ou offres à prix réduit, mais de mauvaise qualité. En effet, avoir un budget bien défini vous permet de le départager entre les différents éléments nécessaires selon leur ordre d’importance. Là encore, tout dépend du type de soirée que vous souhaitez organiser. Si vous souhaitez servir les invités par exemple, il faut mettre beaucoup plus de budget dans les repas. Dans le cas où vous souhaitez marquer le thème, il faut consacrer un budget assez élevé dans la décoration.

Établir la liste des invités

Vous devez avoir une liste d'invités pour voir la faisabilité avec votre budget. Vous pouvez commencer par la liste des invités que vous devez absolument contacter. Dans le cas où il ne s’agit pas de votre anniversaire, mais d’un proche, faites attention à toutes les personnes à qui il tient et ceux dont la présence lui est incommodante afin d’inviter les bonnes personnes et éliminer les intrus.

Vous pouvez aussi établir cette liste après avoir défini les budgets des décorations, collations et les détails de l’organisation. Autrement dit, vous pouvez limiter le nombre d’invités en fonction des dépenses que vous souhaitez effectuer.

Faire une liste des décorations et repas qui cadrent dans le budget

En fonction du thème et du budget de la décoration, faites une liste des éléments nécessaires pour celle-ci. Si vous avez un budget assez élevé pour la déco, n’hésitez pas à tout personnaliser, voire à contacter des professionnels dans le domaine pour réussir cette partie. Sinon, vous pouvez aussi personnaliser certains articles et miser sur les couleurs pour le reste. N’hésitez pas non plus à faire du DIY pour économiser et pour obtenir une décoration plus originale.

Pour les repas et/ou collation, vous pouvez aussi demander des décorations personnalisées si votre budget le permet. Sinon, ce n’est pas obligatoire. Vous pouvez choisir une décoration particulière uniquement pour le gâteau, mais là encore, c’est facultatif. Veillez simplement à ce que l’ensemble de la collation soit suffisant pour le nombre d’invités.

Quid des activités ?

Pour un anniversaire inoubliable, il faut de l’ambiance. À ce stade, vous pouvez choisir en fonction du thème, mais vous pouvez aussi considérer le goût de la personne à qui on fête l’anniversaire si ce n’est pas le vôtre. Vous pouvez opter pour des jeux d’animation, une ambiance DJ, contacter des artistes ou des animateurs, etc.