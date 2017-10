Un fauteuil Chesterfield est l’un de ces rares objets, qui apportent de la valeur et de l’élégance à votre intérieur. Les canapés Chesterfield sont réputés pour leur confort, leur style et leur qualité. Mais l’achat d’un canapé Chesterfield n’est pas une décision facile, de nombreux paramètres doivent être pris en compte. Le prix assez élevé n’est pas une barrière sérieuse pour les amateurs de bon goût, mais acheter occasion constitue une solution judicieuse. Voici les conseils pour identifier un canapé Chesterfield authentique et les précautions pour l’achat d’occasion.

Reconnaitre le vrai Chesterfield

Les Chesterfields authentiques sont assez chers et intègrent un décor avec des chaises, des tabourets et autres meubles du même style et de bonne qualité. La structure naturelle et le confort peuvent ajouter un caractère authentique et chaleureux à une pièce, complétant un design à la mode. Vous pouvez trouver les informations nécessaires en consultant ce guide d’achat pour les canapés chesterfield.

Il est important de rappeler que Chesterfield est un style de canapé, pas une marque. Le nom Chesterfield se réfère seulement à un canapé mythique et de très haute qualité. Les vrais Chesterfields ont une étiquette et sont garantis de dix ans auprès d’un concessionnaire Chesterfield. Les canapés Chesterfield sont distinctifs avec les bras et le dos de la même hauteur et une boucle arrière. La tapisserie d’ameublement est généralement en cuir ou en velours, et les pointes leur donnent un aspect presque matelassé. Ils sont accompagnés habituellement de deux ou trois coussins de siège.

Un canapé Chesterfield dure plus longtemps et présente une grande résistance. Un vrai Chesterfield à un prix équitable représente un meilleur investissement qu’une imitation à faible coût. Il est fait à la main avec du bois dur séché. Le cadre est impossible à inspecter directement dans un canapé entièrement rembourré. Si vous arrivez à sentir le cadre à travers le rembourrage, cela signifie que le canapé n’est pas de bonne qualité.

Un véritable Chesterfield est très confortable et fait de matériaux naturels. La plupart sont en cuir aniline de haute qualité, issu d’un procédé de teinture distinctif. Idéalement, le fabricant utilise une seule peau, sans coutures, pour le canapé en cuir. Le vrai fauteuil Chesterfield présente des clous qui aident à tenir le rembourrage en place, par contre les imitations ont généralement des boutons à la place.

Choisir le canapé Chesterfield

Il existe de nombreuses versions de canapé Chesterfield. Chacun avec ses avantages et ses inconvénients, en termes d’apparence et de fonction. Les canapés Chesterfield offrent un intérieur d’un aspect luxueux et traditionnel. Les acheteurs qui optent pour un Chesterfield, ont besoin de prendre plusieurs décisions concernant la taille, la couleur, et même l’emplacement.

Ils doivent décider de l’endroit de la pièce, qui va accueillir le canapé, cela permet de déterminer la taille idéale. Les canapés Chesterfield viennent souvent dans les couleurs sombres, comme le noir, le brun et le rouge et aussi le blanc. Il est possible de choisir des couvertures décoratives pour changer l’aspect de la pièce et protéger le canapé des taches et de l’usure.

Les canapés Chesterfield d’occasion

Chesterfield a été le principal catalyseur, qui a enflammé depuis des siècles la passion pour ce canapé magnifique. Symbole de prestige et de luxe, ce canapé fait les beaux jours de grandes ou de petites pièces. Un Chesterfield de cuir sans d’égratignure, ni de déchirure est un excellent investissement pour les budgets moyens. Il existe beaucoup de particuliers qui vendent leurs Chesterfields d’occasion à des prix abordables.

La toile présente de nombreuses opportunités permettant d’acquérir un fauteuil en bon état. Les sofas Chesterfield en velours sont généralement moins chers que ceux en cuir classique. Leur prix élevé est un obstacle pour certains acheteurs, qui sont obligés de rabattre sur un Chesterfield seconde main. Mais l’achat de canapés d’occasion comporte certains risques importants à savoir. Un canapé déjà utilisé peut transporter des germes ou des parasites, comme les punaises de lit. En cas de doute, vous pouvez faire nettoyer le canapé chez un professionnel avant de le ramener à la maison. Vous pouvez trouver des informations sur le traitement des infestations de parasites sont disponibles en ligne par l’intermédiaire des organismes de santé publique.

Un canapé Chesterfield vintage est une solution pour les acheteurs, qui disposent de budgets limités. Certains canapés utilisés sont décomposés et ont besoin de beaucoup de travail. Le plus important est d’obtenir un bon rapport qualité/prix. Si les acheteurs ont besoin de rembourrer le canapé, alors le prix de la réparation sera ajouté au prix d’achat.