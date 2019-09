Home » Loisirs 4 activités incontournables à faire dans les Landes Loisirs 4 activités incontournables à faire dans les Landes

Chaque année, les Landes attirent un grand nombre de visiteurs et proposent ainsi de nombreux lieux et activités à découvrir. Entre sport, visite et fête, la région offre son lot de loisirs qui feront le plaisir des petits comme des grands.

Envie d’en savoir plus ? Découvrez cette sélection de 4 activités incontournables à faire lors de votre séjour dans ce magnifique département des Landes.

Vibrez au rythme des traditionnelles férias

Chaque année, les couleurs rouge et blanc des traditionnelles férias investissent le département, notamment la ville de Parentis-en-Born, réservant 5 jours et 6 nuits de fêtes et d’animations.

Entre les courses landaises, les bandas ou encore les corridas, il y aura de quoi faire et de quoi s’amuser avec cet événement incontournable de la région landaise.

Redécouvrez le plaisir du vélo avec les Gorille Cycles

Louer des vélos fait partie des activités classiques pour découvrir une région autrement. Et si vous retentiez l’expérience, mais différemment ? Comment ? En louant un vélo californien fat bike électrique, des VTT XXL dotés de pneus tout-terrain vous permettant de dompter routes comme chemins.

Petit bonus non négligeable : ces fat bikes sont équipés d’une assistance électrique et atteignent les 25 km/h. L’occasion de redécouvrir la région landaise autrement ! Pour les tester, rendez-vous chez l’un des loueurs officiels du constructeur à retrouver sur cette page.

Succombez à la gastronomie locale

Tout séjour qui se respecte possède son instant gourmand où la gastronomie sera au centre de toutes les attentions. Et justement, en termes de nourriture locale, il y a de quoi faire dans le département landais.

Entre les volailles, le bœuf de Chalosse, le foie gras ou encore le magret de canard, nombreux sont les plats qui sauront combler toutes les papilles. Sans oublier tous les vins landais à découvrir pour accompagner, voire sublimer, vos plats.

Partez à la découverte du patrimoine historique landais

Monuments historiques, abbayes, cathédrales, les Landes ont une histoire qui peut être découverte à travers les nombreux monuments que compte la région.

Différentes architectures à contempler, allant du château médiéval aux bâtiments religieux, en passant par de magnifiques jardins. Bref, vous l’aurez compris, de quoi ravir les plus curieux comme les férus d’architecture.