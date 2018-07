Home » Voyage Quel budget prévoir pour des vacances de rêve aux USA ? Voyage Quel budget prévoir pour des vacances de rêve aux USA ?

Cette année, pour votre voyage, vous avez choisi d’aller aux États-Unis. Vous avez raison, les USA, c’est une destination aux milles merveilles et le nombre de personnes qui aiment y aller ne cesse d’augmenter chaque année. Mais vous avez envie que votre voyage soit parfait, et donc vous devez mettre un soin particulier à son organisation. Cela passe par la prévision du bon budget. Certainement que vous avez entendu un grand nombre de choses concernant le budget à prévoir pour des vacances de rêve aux USA. Mais qu’en est-il réellement ?

Le budget pour les billets d’avion

Pour votre voyage aux États-Unis avec une autorisation Esta que vous pouvez vous procurer sur www.electronicesta.com, le vol est le premier critère à considérer. En fonction du type de vol que vous choisissez, le budget peut être assez important. Pour un vol direct, le prix sera très élevé par rapport à un vol avec des escales. De plus, la période à laquelle vous partez pourra influer sur le prix. S’il s’agit d’une période particulièrement appréciée par les touristes, le vol quel qu’il soit aura un prix relativement élevé. Autre point important, voyagerez-vous en première classe ou en classe économique ? Si vous voulez un budget moyen pour le vol, il va falloir que vous fassiez des concessions sur la période et le déroulement du vol.

Pensez à l’hébergement

En fonction de la région où vous désirez résider, le prix pourrait être différent. Dans certaines régions, le prix des logements est bas, dans d’autres, le prix est moyen, et dans d’autres encore, le prix peut être carrément astronomique. Il est donc important de comparer les prix en fonction des régions si l’on veut un prix abordable. Par ailleurs, le budget à consacrer à l’hébergement dépendra du type de logement (hôtels, auberge, etc.) et de la durée du séjour. Les hôtels de haut standing comme partout ailleurs sont plus chers que les hôtels de classe moyenne.

Le budget pour la restauration

Pour vos repas, vous avez le choix entre les restaurants et les lieux de restaurations plus modestes. Plusieurs catégories de restaurants sont également disponibles. En fonction de la solution pour laquelle vous opterez, le budget sera plus ou moins important. Il vous faudra donc définir les critères les plus importants pour vous et déterminer votre budget en conséquence.

Le transport une fois sur place

Le coût du transport est variable selon la région et le moyen de transport choisi. À New York par exemple, les transports en commun sont la meilleure option et le budget à consacrer n’est donc pas trop élevé. Mais dans certaines régions, comme à Los Angeles, il vous faut louer une voiture et prévoir un budget pour le carburant.

Le budget pour les visites

Pour votre voyage aux USA, vous aurez à faire des visites. Que ce soit pour des monuments ou autres sites touristiques, il vous faudra payer, et en fonction du nombre de visites que vous prévoyez, il faut préparer un certain budget.

Le budget à prévoir pour des vacances de rêve aux USA dépend de votre définition de l’expression « vacances de rêve ».