Home » Famille Dossier sur les jouets à risque pour les bébés Famille Dossier sur les jouets à risque pour les bébés

Qui ne rêve pas de voir les petits yeux de son enfant illuminés en voyant un nouveau jouet ? Mais vous n’êtes pas non plus sans savoir que certains jouets peuvent plus ou moins dangereux pour la santé du bébé. Dans ce cas, il est essentiel de bien les choisir. Toutefois, parfois on pense que l’on a fait le bon choix de jouet, pourtant on s’inquiète encore. Trouvez cet article quelques informations pouvant vous aider à mieux discerner les jouets dangereux, ainsi que les mesures à considérer pour préserver la santé de votre enfant.

Quels sont les jouets considérés à risque pour les bébés ?

A voir aussi : Comment calculer le salaire annuel moyen ?

Récemment certains parents sont contrariés, car il paraît que sophie la girafe moisirait. Et bien entendu cela peut être inquiétant pour les adultes qui ont offert ce jouet iconique à leurs bébés. Vu que ces petits n’hésitent pas à la mettre dans la bouche pour soulager les poussées dentaires. En effet, l’apparition des moisissures à l’intérieur de ce joujou pour bébé peut être due à l’humidité. Aussi, cette humidité peut être provoquée par la salive du bébé qui s’était introduit dans le sifflet sous la girafe, ou par l’eau qui s’est pénétrée et restée à l’intérieur du jouet.

Cependant, sachez que d’autres jouets peuvent être encore plus dangereux pour les bébés. Surtout lorsqu’ils contiennent des substances chimiques CMR (cancérigène, mutagène ou toxique pour la reproduction), des phtalates, ou des substances neurotoxiques. Les jouets non adaptés à l’âge des enfants peuvent également être risqués. Mais, sachez que selon Lyuba Konopasek, un pédiatre à New York, la moisissure n’a rien de dangereux pour un enfant sauf s’il a un système immunitaire défaillant.

Lire également : Combien de temps dure un divorce après conciliation ?

Comment prévoir les éventuels risques provoqués par les jouets ?

Les parents doivent être attentifs avant d’acheter un jouet pour les enfants, ils doivent vérifier qu’il n’y a pas de traces de moisissure. Aussi, si Sophie la girafe moisirait par exemple, c’est sans doute le résultat d’un mauvais ou d’un manque de nettoyage.

De plus vous devez également prendre certaines précautions comme :

Vérifier le label marqué sur le jouet attestant qu’il est conforme aux normes

privilégiér les jouets fabriqués à base de matière naturelle Éviter les jouets contenant du parfum ;

S’assurer que le jouet est bien adapté à l’âge de l’enfant ;

Veiller au bon usage du jouet ;

Se référer à la notice d’utilisation et de nettoyage ;

Acheter les jouets dans des endroits adéquats, etc.

Ces précautions peuvent vous aider à protéger votre bébé des jouets à risque, qui constituent une menace importante pour la santé de votre enfant.