Comment acheter des parts de SCPI ?

Une Société Civile de Placement immobilier (SCPI) est une société considérée comme véhicule financier. Son rôle est de faciliter l’investissement dans l’immobilier professionnel et d’en retirer des dividendes, un avantage fiscal ou une plus-value. Pour acheter des parts de SCPI, encore faudrait-il savoir comment s’y prendre. Nous vous expliquons ici comment acquérir des parts de SCPI.

L’achat au comptant

Acheter une SCPI est une opération assez facile. Il vous suffira de vous rapprocher de votre banquier, d’un conseiller en gestion de patrimoine, d’une plateforme internet ou directement auprès d’une société de gestion. Une fois que c’est fait, payez votre acompte au comptant lors de la création ou de l’augmentation du capital de la SCPI. Cela vous coûtera entre quelques milliers et millions pour l’achat du ticket. Une fois l’achat fait, vous allez devoir patienter un ou deux trimestres avant d’avoir accès à vos premiers revenus.

L’achat par souscription à un emprunt

Lorsque vous n’avez pas d’argent ou même lorsque vous voulez profiter des taux de crédits actuels qui sont bas, vous pouvez acheter des taux de SCPI à crédit. Là, vous avez à votre actif un double avantage : les revenus fonciers aux environs de 5% serviront à payer une partie des remboursements de crédit. Ensuite, les intérêts d’emprunt pourront être déduits de votre revenu imposable. Une fois à terme, votre patrimoine immobilier serait constitué sans grand effort.

Ainsi, lorsque les banques voudront vous financer, elles peuvent vous proposer un prêt à la consommation affecté ou un crédit immobilier classique. Et cela, lorsque la souscription dépasse les 20 000 euros !

Si votre choix est un prêt à la consommation, essayez de vous assurer que les intérêts sont déductibles de vos revenus fonciers. C’est la raison pour laquelle il vous fait prouver au fisc que le crédit a bel et bien servi à l’achat des SCPI.

L’achat par le biais d’un intermédiaire

Il n’est pas facile de choisir la bonne SCPI, car vous avez l’embarras du choix entre immobilier d’entreprise, murs de boutiques, logements… Afin de faire le choix, il va vous falloir faire confiance à un conseiller financier, consulter des sites spécialisés ou parler aux promoteurs. Qu’importe la qualité de votre interlocuteur, vous devrez débourser le même montant de frais. Ils représentent en moyenne 10% du total investi et restent inclus dans la valeur d’achat de la part.

L’achat des SCPI de « seconde main »

Quand on a affaire à une revente des parts de SCPI, il va falloir aller sur le marché secondaire ou procéder par un accord de gré à gré pour les SCPI à capital fixe. Sur le marché secondaire, vous pourrez faire de bonnes affaires en achetant des parts à un prix inférieur à leur valeur. Par contre, si votre désir est d’investir d’importants montants, vous risquez de vous y reprendre un bon nombre de fois, car les prix y sont réduits.

L’achat par le biais de l’assurance vie

Il est certes courant de souscrire directement aux SCPI, mais on peut aussi les loger au sein d’un contrat d’assurance vie, comme une unité de compte. Certains assureurs proposent des modalités allégées différentes de celles de l’achat direct. Ici, lors des cessions la vente est immédiate, vous n’avez pas besoin d’attendre la manifestation d’une contrepartie comme dans le secondaire. L’avantage avec cette formule, c’est de bénéficier d’un bon cadre fiscal sur l’assurance vie. Cependant, des frais s’ajoutent à votre contrat d’assurance et il n’est pas possible d’investir à crédit.