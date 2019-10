Home » Immobilier Acheter dans l’ancien ou faire construire sa maison Immobilier Acheter dans l’ancien ou faire construire sa maison

Vous êtes sur le point d’acheter un bien à titre d’habitation ! Mais vous hésitez entre une construction neuve et un achat dans l’ancien. Chacune de ces options a des avantages, mais également des inconvénients. Faut-il opter pour le neuf ou l’ancien ?

La durée du projet

Acheter dans le neuf peut prendre une durée considérable, selon l’envergure et les spécificités du projet. De même, il est important de prêter attention à l’ensemble du processus, pour ne pas avoir de surprises. Le maître d’œuvre en charge des travaux doit garantir le respect des délais de livraison. De ce fait, vous devrez vous baser sur des critères tels que la réputation et l’assise financière, pour bien choisir votre prestataire. Si vous êtes assez patient pour un projet qui s’étale sur plus d’un an, vous pouvez faire construire votre maison. Contactez un constructeur immobilier à Colmar, dans la mesure où vous souhaitez acheter un bien neuf dans la région Grand Est.

Pour une acquisition dans l’ancien en revanche, le bien est déjà construit, souvent dans un emplacement accessible et habité. Notez toutefois que dans la majorité des cas, il est nécessaire de faire une rénovation. La durée de ces travaux est cependant moins importante que celle d’une construction neuve. Il s’agit donc du choix idéal pour les plus pressés.

Les spécificités du logement

Pour faire un choix entre le neuf et l’ancien, il est également important de définir les différentes spécificités de la maison. Généralement, les ménages qui optent pour les logements anciens ne peuvent pas entièrement personnaliser ces habitations à leurs goûts. Le fait d’aménager une grande piscine ou un grand balcon dans un logement déjà construit peut par exemple être complexe et dans certains cas, impossible. Pensez également à vérifier que l’ensemble des équipements de l’habitat fonctionnent et qu’il est bien isolé. Les biens neufs ne sont souvent pas concernés par ces problèmes, puisqu’ils sont réalisés sur-mesure et selon les normes de construction en vigueur.