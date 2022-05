Quelle est la meilleure période pour aller en Polynésie française ?

La Polynésie française, ce territoire d’outre-mer, est de plus en plus prisée par les touristes du monde entier. Plusieurs raisons expliquent cette frénésie pour cette région. Au nombre de ces dernières, on retrouve la possibilité de mener plusieurs activités sur les plus belles plages de ce territoire. Mais pour passer un agréable séjour sur ce territoire, il faut y aller au bon moment. À cet effet, retrouvez les meilleurs mois pour vivre une bonne aventure en Polynésie française.

De mai à juin

Dans l’optique de mieux tirer parti de votre séjour en Polynésie française, vous pouvez vous rendre dès le début du mois de mai. En effet, cette période de l’hiver austral demeure favorable pour obtenir des billets d’avion moins chers. Si vous voulez donc aller en famille et moins dépenser pour l’achat de vos billets d’avion, il serait avantageux d’opter pour cette période.

Aussi, dans la période du mois de mai à juin, les conditions climatiques de ce territoire sont particulières bonnes. Vous allez ainsi profiter de paisibles plages et de la douceur de la mer. C’est donc une période appropriée pour passer des vacances magnifiques sur ces terres.

De juillet à septembre

Si l’objet de votre visite est de contempler les animaux aquatiques, le mois de juillet et celui de septembre sont adaptés pour le voyage. Vous aurez ainsi le plaisir d’observer le spectacle donné par des baleines qui sont dans les eaux appartenant à ce territoire.

Vous pouvez profiter de ce moment pour faire des plongées et aller à la découverte du monde aquatique. Les espèces les plus fascinantes vous y attendent forcément. Si vous envisagez d’effectuer une croisière en famille, optez pour une découverte en bateau. Il est utile de savoir que la période d’observation des baleines s’étend jusqu’au mois de novembre.

Du mois d’octobre au début du mois de novembre

Si vous recherchez une meilleure période pour rendre votre visite longtemps gravée dans les mémoires en Polynésie française, privilégiez la période d’octobre à mi-novembre. En réalité, durant cette période, la température s’avère clémente et il y a peu de précipitations.

Aussi, un autre paramètre avantageux est le nombre de visiteurs. En réalité, le nombre de touristes diminue en cette période ; ce qui vous permet de mieux profiter des lieux.

Par ailleurs, plusieurs villes comme Tahiti ou Bora-Bora offrent de meilleures conditions climatiques en durant ces mois. Pour des vacances inoubliables, vous pouvez réaliser cette aventure avec votre petite famille ou avec des amis.

Les merveilles à découvrir en cette période d’hiver austral

La période d’hiver austral jugée propice pour se rendre en Polynésie française va du mois de mai à mi-novembre. Vous pouvez donc en profiter pour découvrir les richesses culturelles et gastronomiques de cette région.

La ville de Tahiti

Tahiti est la ville la plus célèbre de la Polynésie française. Les éléments qui lui valent cette renommée sont entre autres ses paysages et ses îles qui ont un certain charme. À cela s’ajoutent les plages, les temples et les jardins botaniques qui sont d’une beauté unique.

Offrez-vous de superbes vues panoramiques en parcourant l’île de la pointe de Vénus et les jardins de Vaipahi. N’oubliez pas aussi le Taharaa. Cette cité vous permet de contempler les paysages environnants surtout durant le mois d’octobre.

Aussi, les plages de Paea sont couvertes d’un sable doré avec lequel vos enfants peuvent jouer dans la belle saison du mois d’août. Ne rentrez pas sans visiter l’impressionnante île volcanique avec ses monts pourvus de belles végétations.

Par ailleurs, avec leur recette de porc grillé, de poissons, de poulets et de légumes, les chefs cuisiniers de cette région ne laisseront pas vos papilles gustatives indifférentes.

Bora-Bora

La ville de Bora-Bora fait partie des lieux les plus attractifs de ce territoire d’outre-mer français. Vous pouvez y mener de multiples activités comme des croisières en bateau pour visiter le fond des Océans.

C’est également un des meilleurs endroits de la région pour effectuer des plongées. Vous pouvez également louer un bateau et vous rendre sur l’île de récif motu pour vous donner un excellent moment de détente.

N’oubliez pas aussi d’y aller avec votre appareil photo. Sur place, vous aurez certainement l’envie de faire des photos pour rendre ce moment inoubliable.