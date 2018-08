Home » Auto Les bonnes raisons d’acheter une voiture d’occasion Auto Les bonnes raisons d’acheter une voiture d’occasion

La voiture est l’un des moyens de transport les plus utilisés à travers le monde. Ainsi, à un moment donné, tout le monde pense à s’acheter une voiture pour se simplifier la vie. Mais quand arrive ce moment, on hésite entre une voiture neuve et une voiture d’occasion. En France et dans bien d’autres pays, l’occasion est l’option la plus populaire et la plus utilisée. Mais cela n’empêche pas certaines personnes de douter et de se demander ce qui est le mieux. Voici quelques bonnes raisons pour vous convaincre d’acheter une voiture d’occasion.

La voiture d’occasion est plus économique à l’achat

Si les voitures d’occasion rencontrent un grand succès dans le monde, c’est surtout parce que ce sont les véhicules les plus abordables que l’on peut trouver sur le marché. En effet, la valeur d’une voiture diminue au fur et à mesure qu’elle est utilisée. Les premières années sont celles où la valeur baisse le plus vite. Dès lors qu’un véhicule a été immatriculé une fois, son prix connait une baisse significative qui peut être de 40 %. Ainsi, lorsqu’on veut s’offrir un véhicule à moindre coût, l’occasion est la meilleure option que l’on puisse choisir.

L’occasion permet de s’offrir le véhicule de ses rêves à moindre coût

La voiture d’occasion n’est pas uniquement plus économique, mais plus avantageuse à l’achat. Alors qu’avec un budget réduit, on ne peut s’offrir qu’un véhicule neuf d’entrée de gamme sans options supplémentaires, le même budget peut permet de s’offrir le même modèle avec beaucoup d’options en occasion. On peut également s’offrir un véhicule d’une gamme au-dessus ou le dernier modèle d’un véhicule pour un prix réduit. Pour s’offrir le véhicule de ses rêves sans se ruiner, la voiture d’occasion est une solution de choix.

Choisir l’occasion permet d’avoir un vaste choix

Si vous envisagez de vous offrir un véhicule neuf, c’est votre budget qui déterminera le type de véhicule neuf que vous voulez vous offrir. Mais pour un véhicule d’occasion, même si le budget compte, ce n’est pas le premier élément à prendre en compte. On peut ainsi avoir un large choix de véhicule à disposition en optant pour l’occasion plutôt que pour le neuf. Pour profiter d’un vaste choix, il faudra cependant faire appel à un concessionnaire, car les particuliers n’ont qu’un seul véhicule à proposer. Certains sites d’annonces peuvent également vous aider à voir un large choix en vous proposant différents véhicules comme une DS 3 d’occasion proposée sur ce site.

L’occasion pour un véhicule de qualité malgré tout

Dans l’univers de la voiture d’occasion, on n’est jamais totalement à l’abri d’une arnaque. Mais il existe aujourd’hui de nombreux moyens pour s’assurer de la qualité d’un véhicule. Il faut simplement acheter auprès d’un professionnel et faire des vérifications, ou être très vigilant pour un achat auprès d’un particulier. Mais on peut aussi trouver en occasion des véhicules de très bonne qualité avec peu de kilomètres au compteur.

Les véhicules ayant fait l’objet d’une location avec option d’achat, mais ayant finalement étés rendus en sont un exemple. Ceux qui ont étés utilisés pour faire des essais sont également de très bons exemples. On peut en outre profiter d’une garantie en faisant un achat auprès d’un concessionnaire.

Des conditions d’achat très attractives pour les véhicules d’occasion

Pour s’acheter un véhicule d’occasion, on peut bénéficier d’un crédit auto. Lorsqu’on choisit cette option, on peut bénéficier de taux très faibles, et même souscrire des garanties à faible taux.

L’assurance et les mensualités sont donc très avantageuses. Il est également possible de souscrire les mêmes garanties que pour un véhicule neuf, ce qui permet de se rassurer. Par ailleurs, les voitures d’occasion sont les seuls véhicules sur lesquels les concessionnaires offrent la possibilité de négocier.