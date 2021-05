Home » Immobilier Quels sont les avantages d’un investissement locatif ? Immobilier Quels sont les avantages d’un investissement locatif ?

L’investissement locatif consiste à s’offrir un bien immobilier ancien ou nouveau, le construire ou le rénover et le mettre en location afin d’en tirer des revenus financiers. Ces dernières années, de plus en plus de personnes se sont orientées vers ce type d’investissement. Vous souhaitez vous aussi y faire vos premiers pas, mais êtes indécis quant à la rentabilité de l’opération ? Voici qui devrait finir de vous convaincre. On vous présente dans ce billet les avantages d’un investissement locatif.

La consolidation de son patrimoine avec un financement

Le premier grand avantage qu’offre l’investissement locatif est la possibilité d’acquérir des biens patrimoniaux avec facilité. En effet, faire un investissement locatif permet de bénéficier d’un financement de la banque pour acheter l’immeuble. Autrement dit, vous bénéficiez d’un crédit immobilier que vous rembourserez progressivement avec des mensualités sur une période bien définie.

Lorsque vous décidez d’investir dans l’immobilier locatif, votre banque vous aide alors à acheter un bien coûteux que vous aurez difficilement acquis tout seul. Le bien intègre votre patrimoine et permet alors de le consolider. Vous pourrez ensuite en tirer de gros bénéfices lorsque vous réalisez un bon projet immobilier.

La défiscalisation immobilière, un avantage gage de rentabilité

Le deuxième avantage dont vous bénéficiez lorsque vous réalisez un investissement locatif est la défiscalisation immobilière. C’est un ensemble de dispositifs mis en place par l’Etat pour favoriser l’acquisition des immeubles anciens et neufs. Ils sont assez diversifiés. Lorsque vous acquérez un bien et que vous le mettez en location suivant le nombre d’années prévu par la loi, vous profitez alors d’important pourcentages de réduction sur vos impôts.

Grâce à la défiscalisation immobilière, vous disposez de plus de fonds pour payer les mensualités de remboursement de votre crédit immobilier. Vous rentabilisez ainsi plus vite votre investissement locatif et pouvez alors commencer à en tirer des bénéfices. Pour bien profiter de la défiscalisation immobilière, vous devrez néanmoins vous renseigner convenablement sur les dispositifs ou au mieux vous faire assister par une agence immobilière spécialisée.

La possibilité d’habiter son immeuble, le louer ou de le revendre

Le troisième avantage qu’offre l’investissement locatif est liberté de disposer du bien comme vous le souhaitez. Lorsque passe la période de location observée pour bénéficier de la défiscalisation immobilière, vous être libre d’habiter la maison. L’investissement immobilier peut alors vous préparer un point de chute agréable durant vos vieux jours.

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi continuer à louer la maison et percevoir les loyers pour diversifier vos revenus. Toujours selon vos préférences, vous pouvez même choisir de vendre l’immeuble et en tirer un prix important. Dans tous les cas de figure, votre investissement locatif vous apportera une plus-value.

La constitution d’un patrimoine durable

Le dernier avantage de l’investissement immobilier est qu’il permet de constituer un patrimoine durable. Autrement dit, vous pouvez conserver votre immeuble, le léguer à vos proches ou encore, le donner en héritage à votre descendance.

En réalisant un investissement locatif éclairé, vous pouvez alors mener une vie aisée et en tirer des bénéfices, même durant vos vieux jours. Votre descendance pourra elle aussi en profiter. Voilà donc autant de raisons qui justifient l’opportunité d’investir dans la pierre.