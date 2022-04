Home » Finance Ce qu’il faut retenir du Proof of History Finance Ce qu’il faut retenir du Proof of History

Le marché de la bourse va de haut en bas, son histogramme n’est pas stable, tout comme le bitcoin qui était à son plafonnement au mois de novembre 2020 et là il se dégrade de jour en jour. C’est la principale raison de retenir son « proof of history ».

Avant de se lancer dans le marché de la devise ou le trading

Il n’y a pas de miracle sur le trading, il n’y a jamais eu de la magie non plus, parce que le marché de la devise dépend de la situation économique du monde entier et du comportement des acteurs. Donc, ce serait de la pure folie, voire complètement idiot d’acheter tout ce qui bouge sur les plateformes de devise. Le conseil efficace est de réfléchir à tête tranquille, de s’informer, de prendre des conseils de gauche à droite, et pourquoi pas, de faire un essai sur de l’argent virtuel.

Lire également : Marketplace : Cinq raisons de se lancer dans la vente en ligne B to B

Sans oublier que l’addiction au trading peut arriver à tout le monde, donc il faut limiter sa mise et ravitailler son compte crypto de la somme prête à se faire dépenser sans penser au profit. Il faut se rappeler que dans le domaine du trading, quand on a des garants forcément il y a aussi des perdants. Et les gagnants ne restent pas longtemps sur le bateau, ils ont eu ce qu’ils veulent et ils quittent les bateaux et les débutants seront perdus.

Projet Serum et le Proof History

Le projet Serum a été établi par des équipes d’entrepreneurs qui veulent faire une tracée sur les rails de la bourse. Si vous suivez les news de la chaîne américaine, le nom de Sam Bankman est souvent réitéré, parce que c’est le richard qui a financé la campagne présidentielle de Joe Biden. Et c’est ce Sam Bankman qui a créé Solana dont le PoH a été tiré. L’entreprise Solana a contacté des influenceurs de la bourse, des traders étoilés pour participer à leur projet Serum et le deal est que ces personnes doivent partager des produits à ses fileurs et à toutes les têtes du crypto.

A lire également : Paris en bitcoins : le guide ultime pour les débutants

Quand on est dans le secteur boursier ou le trading, on doit s’intéresser au financement décentralisé et aux projets liés à cette procédure. Il y a des protocoles à suivre quand on veut s’aventurer dans ce programme, comme le landing ou le stacking, et le farming et tout ce qui tourne autour de cette procédure.

Le Bitcoin a son Proof of Work qui marche très bien et très pratique pour les débutants. Ether a aussi son Proof of Stay, dont le but est de prédire ou de calculer les mouvements de la devise. Mais Serum USD a opté pour le Proof of History ou PoH pour fonctionner et cette technologie est si intéressante pour ceux qui veulent favoriser son exchange. Oui, Serum est un programme de création des coins dont l’objectif est de gérer la preuve historique de toutes les actions qui ont été faites sur une monnaie quelconque.

Vous apprendrez mieux à investir dans les cryptomonnaies en utilisant des sites comme Bitcoin evolution.

L’atout de la PoH

Comme on l’a dit au départ, il est très difficile d’aborder la blockchain. Le PoH est un programme qui va décrypter les mouvements de la blockchain pour que les exchanges ou les échanges vente et achat puissent aller plus vite.

Si Ether et BTC se sont basés sur son Proof of Work, c’est-à -dire de faire travailler les mineurs pour faire tourner sa blockchain. Solana a utilisé Proof of History qui est basé à 80 % sur la technologie. Cette technologie va automatiquement mettre à jour les réseaux de la blockchain, sa sécurisation par le biais de la cryptographie et de ce fait va automatiquement accélérer le trading. Toutes les blockchains qui n’ont pas sa propre technologie peuvent utiliser ce PoH. Et c’est un ticket ouvert pour les débutants qui veulent sa branche de trading. Avec le système de Solana, on n’attend pas le chargement de block comme on fait avec BTC, on passe automatiquement à la prochaine et on n’a même pas besoin de faire le calcul pour cela, le système s’arrête quand la coupe est pleine. En gros, avec le système de PoH, chaque transaction faite par un trader va synchroniser en même temps, jusqu’à une période limitée, donc cela s’arrête automatiquement.

Il ne devrait plus y avoir d’embouteillage de transaction sur un produit exposé parce que seules les mises enregistrées dans le temps seront validées et les autres qui n’ont pas pu s’enregistrer peuvent tout de suite passer à la suivante.