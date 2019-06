Home » Business Qu’est-ce que la transformation digitale en entreprise ? Business Qu’est-ce que la transformation digitale en entreprise ?

Nous vivons dans un monde qui bouge très rapidement, notamment à cause du phénomène de la digitalisation et des nouvelles technologies. Il est désormais impératif pour une entreprise de procéder à une transformation digitale, si ce n’est déjà fait.

Qu’est-ce que la transformation digitale en entreprise ? Nous vous expliquons tout en détail.

D’où vient la transformation digitale ?

La transformation digitale ou numérique résulte de plusieurs innovations apparues ces dernières années, comme la numérisation des données et des communications, ainsi que l’intelligence artificielle.

Par la suite sont apparus des outils dématérialisés pour la programmation et l’automatisation du travail.

La transformation digitale permet de simplifier et d’optimiser la productivité d’une entreprise. Cela donne la possibilité de rester compétitif sur un marché concurrentiel en constante évolution. Pour mener à bien cette transition, il est judicieux d’externaliser cette prestation afin d’être épaulé par une agence de transformation digitale capable de mettre en place les actions de marketing et communication digitale qui vous ressemble..

Nous sommes entrés dans une nouvelle ère, établie par la culture digitale qui détient un potentiel certain. D’après le cabinet d’étude McKinsey, les entreprises qui investissent dans le numérique font face à un résultat opérationnel qui augmente en moyenne de 40%.

Quels sont les objectifs de la transformation digitale ?

La transformation digitale repose sur l’intégration de nouvelles technologies nécessaires à l’activité d’une entreprise. Plus précisément, les outils et méthodes de travail en lien avec le web. Pour ce faire, une nouvelle organisation en interne doit être instaurée. Cela n’est pas toujours simple à mettre en œuvre, car il faut bousculer les méthodes de travail habituelles pour en instaurer des nouvelles.

Une fois que l’entreprise a assimilé sa transition, elle gagne en productivité et augmente ainsi son chiffre d’affaires. De plus, la nouvelle structure numérique de l’entreprise permet d’accroître sa visibilité sur le web. Un aspect important quand on sait que les clients sont toujours plus connectés.

Si une entreprise ignore trop longtemps cette transition numérique, les concurrents prendront l’ascendant sur celle-ci, ce qui pourrait porter atteinte à sa pérennité. C’est un levier de croissance qui ne peut être négligé, tant il est important pour la compétitivité d’une entreprise.