Les néobanques et les prestataires de services de paiement : que proposent-ils ?

Les termes néobanques et établissements de paiement ne s’emploient pas au même titre. En effet, les établissements de paiement sont enregistrés au niveau de l’ACPR sous une licence d’établissement de paiement et non comme un établissement de crédit comme les banques traditionnelles ou les banques en ligne. Mais, que proposent vraiment ces prestataires de services de paiement ?

Des offres pour tous les genres de besoins

Les prestataires de services de paiement proposent des offres qui sont taillées pour répondre aux besoins de tous les professionnels. Leurs offres incluent généralement une carte bancaire en option, associée à un compte pro. Les plafonds de paiements par carte peuvent être paramétrés directement par l’utilisateur grâce au Web-banking mis à disposition. Les plafonds de retraits, eux aussi, sont liés au Web-banking et peuvent être paramétrés et mis à jour à tout moment par l’utilisateur.

A lire en complément : PEA : pourquoi devez-vous ouvrir un PEA dès demain ?

D’autres offres et options sont proposées à partir d’un paiement mensuel. Elles s’adressent aux professionnels qui nécessitent une latitude d’une plus grande taille pour la gestion de leurs comptes.

Les clients auront accès à des fonctionnalités mises en place pour répondre aux besoins et aux attentes des professionnels. Un prestataire de services de paiement, puisqu’il est un établissement de paiement pour les pros, propose des offres qui contiennent un compte bancaire avec RIB français et de nombreuses possibilités de solutions de paiement liées à leur compte. Pour ce qui est du nombre de cartes, de retraits, de prélèvements et de virements, il dépend de la formule choisie, tel que vous le confirmeront les personnes qui se donnent les moyens d’ouvrir un compte professionnel en ligne.

A lire aussi : Comment bien choisir son organisme de crédit ?

Une gamme de services taillée pour s’élargir au fil du temps

De nombreux établissements de paiement envisagent d’étendre leur gamme de solutions afin d’anticiper les nécessités de ses clients, surtout en matière de financement. En ce

moment, certains d’entre eux travaillent sur des solutions pour mettre à la disposition des clients d’autres produits tels que les wallets Apple Pay et Google Pay.

Quels sont les services supplémentaires proposés ?

De façon générale, les néobanques et les prestataires de services de paiement pour entreprises se donnent les moyens de se différencier en offrant des services supplémentaires assez innovants. Il peut s’agir de fonctionnalités telles que la détection automatique de la TVA et l’agrégation bancaire. L’objectif est de rendre disponible une offre bancaire qui permet de simplifier la gestion financière des établissements commerciaux.

Ces établissements mettent en avant l’ensemble des partenariats qu’ils ont conclu. Certains de ces partenaires proposent du financement, d’autres offrent des services liés au recouvrement de créances. D’autres encore se focalisent sur la mutuelle et l’assurance.

De même, les néobanques et les prestataires de services de paiement se sont évertués à concevoir une application bancaire qui catégorise les dépenses, les notifications ainsi que les virements programmables.