Bien choisir les meubles de sa salle de bain en trois points

La pièce d’eau, comme les autres pièces de la maison, mérite des meubles qui lui sont adaptés. Indispensable pour le rangement, ces meubles participent également à la décoration générale. Voici 3 conseils pour faire de la salle de bain, une pièce charmante !

Prendre en compte les dimensions de la pièce

Lors du choix du meuble, la première règle est de penser dimensions. En effet, il est nécessaire de tenir compte de la circulation dans la pièce, surtout pour les enfants. A noter qu’il faut au moins un espace libre de 70 cm devant un meuble de bain pour une circulation fluide.

Pour une pièce étroite, la profondeur et la largeur du meuble sont des critères déterminants. Par exemple, la largeur d’un meuble à simple vasque varie entre 60 et 100 cm, tandis qu’une double vasque est de 120 et 160 cm. Il est souvent préférable de se tourner vers un professionnel comme Geberit pour orienter son choix.

Meubles posés au sol ou suspendus ?

Sur le marché, il existe deux principales catégories de meubles de salle de bain : ceux suspendus et ceux posés au sol. La première catégorie nécessite une fixation au mur, avec des supports robustes qui doivent supporter le poids du meuble. Les meubles se déclinent en plusieurs sortes, avec des rangements ouverts ou des rangements fermés avec des tiroirs ou portes battantes. Outre leur esthétique, ces meubles facilitent le nettoyage de la salle de bain tout en maximisant l’espace.

Quant aux modèles posés au sol, ils assurent un important volume de rangement. Il permet alors de stocker davantage de produits de toilettes. Ils se déclinent également sous plusieurs styles, avec séparateurs, tiroirs ou compartiments.

Privilégier les matériaux en harmonie avec la décoration de la pièce

Le meuble salle de bains est à la fois décoratif et fonctionnel. C’est ainsi qu’il est proposé en diverses finitions et différents matériaux. Il peut être en bois massif pour une ambiance rustique, dans des tons neutres pour un style design et moderne, avec des façades colorées pour une ambiance pop, mettre une atmosphère industrielle avec un mix bois/métal… En matière de matériau, le marché du meuble de salle de bain est quasi illimité. A chacun d’opter pour le style qui lui correspond.

Astuce : Pour une meilleure harmonie dans la salle de bain, mieux vaut choisir le plus possible de mobiliers dans les mêmes matériaux et teintes.