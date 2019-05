Home » Maison Quels matériaux choisir pour le portail de sa maison ? Maison Quels matériaux choisir pour le portail de sa maison ?

Le portail d’une maison, c’est souvent un choix délicat et important dans la mesure où c’est ce que vous verrez en premier. Voilà pourquoi, il ne faudra surtout pas négliger son style afin que dès l’arrivée, vous puissiez vous retrouver chez vous. Or, il existe différents matériaux qui possèdent chacun leurs avantages mais également leurs inconvénients et dont voici un rapide tour d’horizon.

Un portail en PVC ou en bois ?

Un portail en PVC, ce sera certainement la meilleure opération financière que vous pourrez faire. En effet, ils sont bien souvent très peu chers et ne demandent aucunes protections, ni entretiens particuliers. Par ailleurs, il convient très bien en bord de mer car il supporte des conditions météorologiques extrêmes. En revanche, c’est un matériau qui n’est pas très résistant aux chocs et qui n’aura pas une durée de vie très longue. En plus, l’aspect plastique peut rapidement devenir inesthétique. Pour le bois, c’est légèrement différent puisque d’emblée, il donne du cachet en arrivant. Volontiers noble et chaleureux, il est un peu plus onéreux mais surtout, beaucoup plus résistant. En revanche, il demandera un entretien régulier avec un ponçage minutieux et une lasure pour résister aux intempéries.

Du métal ou de l’aluminium ?

Le choix du métal ou du fer forgé sera certainement celui de la sécurité. En effet, il est extrêmement résistant et supporte assez bien l’usure. Côté prix, il reste abordable même s’il est tout de même beaucoup plus onéreux que les deux précédents. En revanche, il ne conviendra absolument pas en bordure de littoral car les embruns ont tendance à exercer un effet corrosif sur l’acier. Quant à l’aluminium, il reste aujourd’hui le meilleur compromis. En effet, il ne demande pas d’entretien régulier et se décline dans de nombreux coloris. De plus, il pourra prendre différentes formes ou différents styles pour une silhouette contemporaine ou carrément rétro. En revanche, c’est l’un des plus chers du marché et il faudra donc y accorder une attention toute particulière pour que vous puissiez en être satisfait sur le long terme. Pour toutes vos questions, hésitez pas à vous rendre sur le site https://www.charuel.fr/ afin de vous faire une première idée.