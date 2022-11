Douche accessible : des conseils rapides pour votre salle de bain

Vous pouvez adapter votre salle de bain existante en un espace plus accessible et fonctionnel à l'aide de quelques changements simples - et parfois les changements les plus simples peuvent être les plus efficaces. Par exemple, l'installation de barres d'appui près des toilettes et dans la douche peut faciliter l'utilisation de la salle de bain pour une personne à mobilité réduite. L'ajout d'un siège de toilette surélevé peut également faciliter l'utilisation des toilettes. Ce ne sont là que quelques changements simples qui peuvent faire une grande différence pour rendre votre salle de bain plus accessible pour les PMR.

A qui s’adresse le modèle de douche accessible PMR ?

Toute personne qui a des difficultés à utiliser les éléments standard d'une salle de bain, comme la baignoire, la douche ou les toilettes, peut bénéficier de la création d'une salle de bain accessible. Les avantages d'une salle de bain accessible comprennent la possibilité de se baigner ou de se doucher sans avoir à se transférer dans un fauteuil roulant, la possibilité d'utiliser les toilettes sans avoir à se transférer dans un fauteuil roulant et le fait d'avoir plus d'espace pour se déplacer.

Si vous cherchez à rendre votre salle de bain plus accessible, il y a donc quelques choses que vous pouvez faire pour faciliter la vie des personnes ayant des problèmes de mobilité

7 solutions pour rendre votre salle de bain plus accessible

Installer des robinets à poignée unique

Il existe de nombreuses façons de rendre plus sûre une salle de bain, mais l'une des plus populaires et des plus efficaces consiste à installer de nouveaux robinets mélangeurs à poignée unique. Ce type de robinet est conçu pour aider à adapter une salle de bain aux besoins des personnes handicapées, et il peut également rendre l'espace plus convivial pour tous. Les mitigeurs à une poignée peuvent être installés de différentes manières et sont disponibles dans une large gamme de styles pour répondre à tous les goûts. Si vous cherchez un moyen de moderniser votre salle de bain et de la sécuriser, l'installation de nouveaux mitigeurs à une poignée est une excellente option.

Installer des barres d’appui

La plupart des gens ne pensent pas à l'importance des barres d'appui avant d'en avoir besoin. Les barres d'appui peuvent être d'une aide précieuse pour adapter une salle de bain à une personne à mobilité réduite. En installant des barres d'appui à des endroits stratégiques de la salle de bain, vous pouvez faciliter les déplacements et l'utilisation de l'espace. Les barres d'appui peuvent être installées près des toilettes, dans la douche et à côté du lavabo. Elles peuvent apporter soutien et stabilité à une personne qui a besoin d'aide pour entrer et sortir de la baignoire ou de la douche, ou pour se lever d'une position assise. Les barres d'appui peuvent être une bouée de sauvetage pour une personne qui a des problèmes de mobilité.

Installer une cabine de douche accessible PMR

Lorsque vous prévoyez d'installer une nouvelle douche, il est important d'envisager une cabine de douche accessible. Ce type de douche est conçu pour être sûr et confortable pour les personnes à mobilité réduite, et peut faire une grande différence dans leur qualité de vie. Voici quelques-uns des avantages d'une cabine de douche accessible :

Une douche accessible est plus facile à entrer et à sortir qu'une douche traditionnelle, ce qui peut contribuer à réduire le risque de chute. Elle offre également plus d'indépendance aux personnes qui peuvent avoir besoin d'aide pour se laver. Elle est généralement plus grande qu'une douche standard, ce qui peut rendre la douche plus confortable pour les personnes de toutes tailles. En outre, la cabine peut être équipée d'éléments tels qu'un siège, des barres d'appui et un pommeau de douche à main, ce qui peut rendre l'expérience de la douche plus agréable.

L'installation d'une cabine de douche accessible peut présenter de nombreux avantages pour vous et votre famille. Il est important de consulter un professionnel pour vous assurer que la cabine est installée correctement et qu'elle répond à vos besoins spécifiques.

Baisser les étagères

Si vous vous penchez ou vous étirez constamment pour attraper les objets essentiels de votre salle de bain, il est peut-être temps de baisser vos étagères. Ainsi, tout ce dont vous avez besoin sera à portée de main, et vous n'aurez plus à vous soucier de vous tenir en équilibre précaire sur un tabouret pour attraper votre brosse à dents. Croyez-nous, votre dos vous remerciera pour ce petit changement.

Relever le siège des toilettes

Pour rendre la salle de bain plus accessible aux personnes à mobilité réduite, il est recommandé de relever le siège des toilettes. Il leur sera ainsi plus facile de s'asseoir et de se relever des toilettes.

Installer un bon éclairage

La salle de bain est l'une des pièces les plus importantes de la maison, il est donc important de veiller à ce qu'elle soit bien éclairée. Il y a quelques éléments à prendre en compte lors du choix de l'éclairage de la salle de bain. Tout d'abord, vous devez décider du type d'éclairage que vous souhaitez.

Une fois que vous avez décidé du type d'éclairage que vous souhaitez, vous devez choisir les bons luminaires.

Une fois que vous avez choisi les bons luminaires, vous devez vous assurer qu'ils sont placés au bon endroit. L'emplacement des luminaires est tout aussi important que les luminaires eux-mêmes. S'ils ne sont pas placés correctement, ils ne produiront pas l'effet désiré.

En suivant ces conseils, vous pouvez créer une salle de bain bien éclairée, à la fois fonctionnelle et sûre.

Installer des tapis antidérapants

Si vous cherchez un moyen de rendre votre salle de bain plus accessible, pensez à installer des tapis antidérapants. Ces tapis peuvent aider à prévenir les glissades et les chutes, et faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Il existe différents types de tapis antidérapants, vous pouvez donc en trouver un qui correspond à vos besoins et à votre budget.

Combien cela coûte ?

Si vous cherchez à rendre votre salle de bain plus accessible, il y a quelques réparations clés que vous pouvez faire qui sont non seulement relativement peu coûteuses, mais aussi des investissements judicieux à long terme.

Bien que le coût de ces aménagements puisse varier en fonction des produits spécifiques que vous choisissez et de l'ampleur des travaux nécessaires, le fait d'effectuer ne serait-ce que quelques-uns de ces changements simples peut vraiment faire une différence dans l'accessibilité de votre salle de bain.