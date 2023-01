Travaux de toiture : l'essentiel en 4 points clés

Lorsque la toiture d'une maison est abîmée ou commence à devenir ancienne, il est important d'effectuer des travaux de rénovation. En effet, les travaux de toiture nécessitent souvent un budget et l'intervention d'un professionnel. Voici 4 points clés essentiels pour la réalisation des travaux de toiture.

Travaux de toiture : l'intervention de couvreurs

La toiture est l'un des éléments les plus importants d'une habitation. Elle sert à protéger l'ensemble de la structure, les biens et surtout les occupants de la maison. Plusieurs cas nécessitent souvent l'intervention de couvreurs pour la réalisation des travaux sur une toiture.

La rénovation ou les réparations sur une toiture

Les toitures sont constamment soumises aux intempéries (pluie de grêle, tempête). Ces phénomènes météorologiques peuvent laisser quelques stigmates sur les toits de votre maison. Lorsqu'une telle situation se produit, vous devez faire appel à un artisan couvreur. En effet, les dégâts peuvent vite s'aggraver et entraîner des travaux de rénovation bien plus onéreux.

Pour ces travaux de rénovation, il peut s'agir d'une réfection de la toiture ou d'une nouvelle isolation. Dans le cas d'une toiture qui fuit, le couvreur peut aussi intervenir pour une remise à neuf des revêtements intérieurs qui ont été abîmés par les infiltrations. Pour en apprendre davantage sur les couvreurs, vous pouvez vous renseigner en ligne chez des professionnels experts en rénovation des toitures. Vous pourrez alors trouver l'artisan idéal pour réaliser vos travaux selon votre situation géographique.

Une fois sur place, le couvreur réalise un état des lieux des dégâts. Cela lui permet de décider des travaux à réaliser. La plupart du temps, les tempêtes endommagent ou déplacent les tuiles et les ardoises qu'il sera nécessaire de remplacer ou de replacer. Dans d'autres cas plus sérieux, certaines pièces de la charpente doivent aussi être changées.

La pose d'une nouvelle toiture

Pour la construction d'un nouveau bâtiment ou la réalisation d'une extension verticale, vous aurez besoin des services d'un couvreur afin de réaliser des travaux de toiture. En effet, l'élaboration d'une nouvelle toiture pour une extension latérale est complexe, car elle prend en compte les spécificités de la couverture existante. Cela permet d'assurer un meilleur écoulement des eaux pluviales de l'ensemble.

En plus de choisir les bons matériaux (conformes au PLU), le couvreur installe également les gouttières et les descentes en zinc pour faciliter l'écoulement des eaux de pluie. Il pose aussi les abergements pour garantir l'étanchéité autour d'une souche de velux ou d'une cheminée. Lors de l'élaboration de la couverture de votre toiture, une erreur peut avoir de répercussions sur votre confort et votre sécurité. Pour cela, il est important de faire appel à un couvreur qualifié pour la réalisation de ces travaux.

Les travaux d'entretien et de nettoyage

En termes de maintenance, certains matériaux comme le chaume sont plus exigeants que d'autres. Quel que soit le revêtement, il est cependant important d'entreprendre régulièrement une vérification de votre toiture. Cela permet de préserver l'aspect esthétique de vos toits, leur isolation ainsi que leur étanchéité.

Selon le matériau, le nettoyage d'une toiture peut se faire avec un jet basse pression. Il peut aussi se faire manuellement pour les toitures fragiles. Un entretien régulier des toitures permet de garantir leur solidité et de prolonger leur durée de vie. Il est aussi recommandé de nettoyer les gouttières au moins une fois par an.

Les missions du couvreur zingueur

Un couvreur zingueur est un professionnel qui a pour spécialité l'installation de toitures. En général, il est chargé de surveiller l'ensemble du processus de toiture dans une construction commerciale et résidentielle. Il analyse les plans de construction et s'assure de la réalisation de la toiture en conformité avec la conception. Ce professionnel détermine aussi les substrats, les matériaux ainsi que les accessoires de support à employer pour les installations de toitures. Les spécifications des chevrons, des poutres et des fermes sur lesquels les toits vont être installés sont aussi décidées par le couvreur.

Le couvreur zingueur travaille sur des projets de rénovation, de réparation de toiture et sur de nouvelles installations. Il doit le plus souvent monter sur les toits afin de travailler. Il ne doit donc pas avoir peur des hauteurs. Il doit aussi avoir un bon équilibre et des compétences raisonnables en menuiserie.

Ce professionnel vend de nombreux matériaux comme le métal, le caoutchouc, l'amiante, le polymère et les carreaux. Les toits en caoutchouc dans les bâtiments commerciaux sont en général prisés par la majorité des constructeurs. L'installation de la toiture en caoutchouc est un processus complexe. Elle ne peut être réalisée que par un couvreur expérimenté. Dans les travaux de rénovation d'une toiture en caoutchouc, le couvreur zingueur a pour mission de nettoyer uniformément la surface plane d'une couverture. Cette opération se réalise à l'aide d'une couche de goudron fondu chaud.

Le couvreur zingueur a pour mission d'intervenir en cas de bardeaux manquants ou endommagés. Les bardeaux manquants peuvent en effet laisser exposer l'intérieur de votre couverture. Cela entraîne des fuites sur la couverture. Vous aurez aussi besoin de cet artisan s'il y a une accumulation de granules dans vos gouttières. En cas de fuites et taches d'eau ou de toit couvert de mousse, ce professionnel peut aussi intervenir. Lorsque votre solin est endommagé ou si la lumière du soleil pénètre dans votre maison, le couvreur zingueur a également pour mission d'effectuer les réparations.

Dans quels cas faut-il réaliser une réfection de la toiture ?

Plusieurs raisons expliquent pourquoi il est important de refaire une toiture. Elles dépendent aussi spécifiquement de votre situation. Il peut, par exemple, être nécessaire de refaire une toiture lorsque celle-ci a subi des dégâts importants. Vous pouvez aussi la refaire lorsque certains soucis récurrents ne peuvent plus être résolus par une simple réparation.

Vous pouvez également choisir de refaire votre toiture afin d'améliorer votre qualité de vie, en utilisant notamment des matériaux respectueux de l'environnement. Vous pouvez aussi réaliser une réfection pour mettre en place une meilleure isolation thermique. Dans le cas où vous souhaitez changer son aspect visuel et donner une autre allure à votre habitation, vous pouvez réaliser une réfection de la toiture. Cela vous permettra d'augmenter la valeur marchande de la maison.

La réfection de toiture doit se faire régulièrement pour prolonger la durée de vie du toit. Pour cela, en fonction de l'ancienneté de la toiture, vous pouvez solliciter les services d'un couvreur.

Obtenez le meilleur devis pour les travaux de rénovation de toiture

Un projet de rénovation de toiture peut être l'objet d'une intervention complète ou partielle en fonction de la nature des problèmes. Afin de vous faire une idée de l'ampleur des travaux de rénovation à réaliser, vous pouvez minutieusement inspecter votre toiture de l'extérieur vers l'intérieur. Plusieurs éléments impactent le devis de rénovation d'une toiture. Les matériaux de couverture (tuiles, ardoise, zinc…) et leur état, le type de toit sont par exemple des éléments à considérer. La réfection de l'isolation et de l'étanchéité, la possibilité de réutiliser une partie de l'ancienne couverture sont aussi des facteurs qui peuvent influer sur le devis. Dans le cas où des prestations complémentaires (nettoyage, démoussage, désamiantage…) sont nécessaires, elles peuvent aussi impacter votre devis.

Dans l'estimation de votre devis, vous devez aussi prendre en considération le prix de la main-d'œuvre. Il est recommandé de faire appel à un professionnel pour vous adresser un inventaire des éléments qui nécessitent une intervention. Les prix appliqués pour la rénovation de toiture sont donnés au mètre carré. La rénovation d'une toiture est estimée en moyenne à 200 euros/m². Le prix d'une pose complète de charpente pour toiture plate varie entre 20 et 30 euros/m². Pour une pose de charpente en béton, le coût est compris entre 45 et 65 euros/m².

Le prix de la pose d'une toiture en tuiles canal oscille entre 60 et 65 euros/m². La pose d'une toiture en tuiles mécaniques (composite, béton, terre cuite) coûte environ 45 euros/m². Afin d'obtenir une idée précise du coût des travaux, il est conseillé de demander des devis à plusieurs entreprises.