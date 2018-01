Home » Maison Le gain de place, un essentiel dans un studio Maison Le gain de place, un essentiel dans un studio

Les citadins savent de quoi on parle, il est primordial d'optimiser l'espace dans un lieu de vie restreint. Plus les pièces sont épurées, plus il est facile de circuler et de combiner fonctionnalités et esthétisme. Les studios et les petits appartements doivent être aménagés avec ingéniosité, car l'unique pièce sert de lieu de vie dans la journée et de chambre pour la nuit. Le canapé convertible, les tables relevables ou extensibles sont autant de meubles qui améliorent la circulation dans la pièce.

Le canapé convertible : l'idéal pour passer de jour à nuit

Pas de chambre, mais envie d'un véritable salon ? Le canapé convertible pour couchage quotidien est fait pour vous ! Conçu pour être plié et déplié chaque jour, il tient toutes ses promesses, et offre aux utilisateurs, un gain de place impressionnant. Devenu très simple d'utilisation, le canapé se transforme en lit sans aucune difficulté. Son assise est confortable et permet de profiter d'un bon maintien lorsqu'il est en position canapé. La nuit, il se transforme en un véritable lit douillet, composé d'un matelas pouvant atteindre jusqu'à 18 cm d'épaisseur, de quoi contenter les plus pointilleux ! Des modèles très tendances permettent à tous de trouver le canapé convertible parfait pour une décoration moderne de qualité. Plus besoin de choisir entre salon et chambre : les deux sont disponibles dans un style très cosy et moderne.

Le canapé convertible rapido : un système révolutionnaire

Grâce à un système d'ouverture et de fermeture rapide, le canapé convertible rapido, transforme le canapé en lit, et vice-versa en quelques secondes. Très facile à manier, il change la vie des utilisateurs, car il demande très peu de gestes pour se transformer, autant dire même : un seul mouvement pour voir le lit apparaître ! Les citadins en manque de place seront surpris par l'ingéniosité de ce lit convertible devenu la star de nos temps modernes. Avec un look design, il répond à tous les besoins des utilisateurs. Transformer son canapé en lit, n'est plus une corvée, mais un geste quotidien agréable…