Home » Maison Comment faire changer sa serrure ? Maison Comment faire changer sa serrure ?

De nombreuses situations sont susceptibles de vous faire changer votre serrure. Il est alors important de bien le faire pour éviter d’éventuels dysfonctionnements mais aussi pour avoir l’esprit tranquille. Bien qu’il soit possible de le faire soi-même, on peut également faire appel à un serrurier. Quoi qu’il en soit, vous trouverez dans cet article comment faire changer sa serrure.

Acheter une nouvelle serrure

Allez au magasin et achetez une nouvelle serrure. Préférez celui qui est verrouillé d’un seul côté et qui a un assemblage de tour de l’autre.

A lire en complément : Comment bien choisir son barbecue à gaz ?

Les serrures ont tendance à être évaluées pour leur efficacité, et cela ne coûte pas souvent plus cher pour une serrure qui offre une sécurité plus élevée. Choisissez celui qui convient à vos attentes et qui respecte votre budget.

La plupart des kits de boulons morts de base comprennent un cylindre de serrure à clé, un ensemble de pêne dormant, un ensemble de virage intérieur, une plaque de frappe en acier (généralement pas nécessaire) et du matériel de montage.

A lire aussi : Les maisons en container : tout ce que vous devez savoir

Enlevez l’ancien verrou et l’ancien pêne dormant

Retirez les deux boulons visibles dans la plaque d’assemblage de tournage, puis retirez l’ensemble de plaque de tournage lui-même. Enfin, libérez l’ensemble de verrouillage à pêne dormant.

Vous devrez maintenant être en mesure de voir à travers le trou dans la porte.

Regardez la plaque de pêne dormant sur le côté de la porte et localisez les deux têtes de vis qui la maintiennent en place. Retirez les deux vis, puis tirez simplement le boulon mort hors de la Porte.

Insérez un nouveau pêne dormant

Fondamentalement, vous allez maintenant tout faire à l’envers. Cependant, lors de l’installation du nouveau pêne dormant, vous devez être conscient de l’orientation des différentes pièces.

Il est très important d’installer le nouveau pêne dormant orienté vers le haut. Heureusement, la plupart des nouveaux pênes dormants sont étiquetés avec le mot « haut » sur le côté qui est censé être tourné vers le haut. Cela rend la vie facile.

Une fois orienté, insérez le pêne dormant dans la porte vers le haut et utilisez les vis à bois courtes pour le fixer fermement en place.

Insérez un nouveau verrou à pêne dormant et tester la nouvelle serrure

Insérez la barre qui dépasse du nouveau verrou à pêne dormant à travers le canal dans le pêne dormant lui-même. Positionnez le mécanisme de verrouillage de manière à ce que le trou de serrure soit aligné verticalement.

Sur le côté opposé, insérez la barre dans le canal à l’arrière de la plaque d’assemblage de tournage. Orientez la plaque d’assemblage de tournage de manière à ce que sa face supérieure soit en haut.

Tournez le bouton de l’ensemble de tournage pour exposer les trous de boulon. Utilisez les boulons inclus pour fixer fermement l’ensemble de clés et l’ensemble de tournage.

Une fois que la nouvelle serrure est fermement fixée en place, avec la porte toujours ouverte, testez-la à l’aide de l’ensemble de virage intérieur et de la serrure à clé.

Une fois que vous êtes sûr que cela fonctionne, testez les deux avec la porte fermée.

En supposant qu’ils fonctionnent toujours tous les deux, vous avez changé la serrure.