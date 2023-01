Livret A : Taux, plafond, et fonctionnement

Quel est le taux du Livret A ?

Livret d'épargne préféré des français, le Livret A est commercialisé dans tous les établissements bancaires. Quel est le taux appliqué à votre Livret A ? Pouvez vous verser de façon illimiter sur votre Livret A ? Quels sont les intérêts du Livret A et comment sont-ils calculés ? Enfin, comment procéder à l'ouverture d'un Livret A ?

À partir du 1er janvier 2023, le taux de rémunération du Livret A est passé à 3%. Cette hausse du taux d'intérêt a non seulement été fixé par l'Etat mais s'explique par une forte inflation actuellement en cours en France. En effet, l'inflation a des répercussion économiques importantes aujourd'hui et bien gérer ses comptes est primordial pour équilibrer son budget.

Le taux d'intérêt du Livret n'a pas toujours été aussi élevé puisque rappelons nous, entre 2015 et 2021, le taux d'intérêt appliqué ne dépassait pas 1%. Ce n'est qu'à partir de février 2022 où le gouvernement a décidé d'augmenter le taux de rémunération que celui-ci a passé la barre symbolique des 1%.

Quel est le plafond du Livret A ?

Le plafond du Livret A diffère selon que vous soyez un particulier, une association ou un organisme HLM. Le plafond des dépôts sur le livret A pour un particulier est plafonné à 22 950€ tandis que pour une association (personne de droit privé sans but lucratif), il n'est pas possible de verser plus de 76 500€. Enfin, pour les organismes HLM, il n'y a pas de plafond pour déposer des fonds sur leur Livret A puisque c'est illimité.

Attention, les intérêts versés chaque année peuvent dépasser le plafond autorisé. En effet, un particulier peut dépasser le plafond du livret A puisque les intérêts viendront augmenter le capital du livret. En revanche, il ne sera pas possible de verser au delà du plafond autorisé.

Les intérêts du Livret A sont calculés par quinzaine et sont versés au 1er janvier de chaque année. Ainsi, lorsque le versement des intérêts a lieu, il est possible que le plafond soit dépassé. Dans ce cas, vous ne pouvez plus alimenter votre livret A au delà de ce que la loi prévoit. En revanche, les intérêts peuvent continuer à être versé chaque année.

Sachez que si votre livret A a atteint ses limites, d'autres solutions d'épargne défiscalisés existent : le LDDS (Livret de Développement Durable et Solidaire), le Livret d'Epargne Populaire et le Livret Jeune.

Le Livret A s'ouvre aujourd'hui dans toutes les banques aujourd'hui. Seulement, jusqu'en 2009, seul la Caisse d'Epargne, la Banque Postale et le Crédit Mutuel (sous le nom Livret Bleu) avaient droit d'ouvrir un Livret A aux particuliers. La commission européenne a jugé cette disposition inégale et a donc décidé d'autoriser tous les établissements bancaires à le distribuer.

Pour ouvrir un Livret A, il vous suffit de prendre rendez vous avec votre banquier et de lui demander lors de cet entretien, l'ouverture d'un livret A. N'oubliez pas d'apporter votre pièce d'identité. Vous pouvez également lui envoyer un mail via votre espace banque à distance

Enfin, sachez qu'il est possible d'ouvrir qu'un seul livret A par personne. Si vous êtes détenteur de plusieurs Livrets A, vous devez obligatoirement en fermer un.