5 conseils beauté pour les hommes Santé 5 conseils beauté pour les hommes

La routine de soin des hommes est assez rapide contrairement à celle des femmes. S’ils se sont habitués à faire le minimum syndical, de plus en plus d’hommes souhaitent soigner aujourd’hui leur apparence. En plus du soin apporté à la peau et au look, les cheveux tiennent une place importante dans la beauté du quotidien. La chevelure est d’ailleurs une partie du corps importante et elle est pour les hommes source d’anxiété. Nombreux sont ceux en effet qui craignent la calvitie sur laquelle il est difficile d’influer. Néanmoins nous pouvons vous donner quelques conseils pour limiter ses effets et vous orienter sur les soins utiles à faire.

Utiliser de bons produits

Comme pour la peau, il est important d’utiliser des produits des qualités pour ses cheveux. Les deux n’aiment pas les composants trop agressifs qui ont un effet décapant. L’usage de shampooing doux et sans sulfates aura un effet bénéfique certain pour votre cuir chevelu et vos cheveux eux-mêmes. La production de sébum, qui joue un rôle important de protecteur, est plus équilibrée. Vous assurez ainsi une meilleure santé à vos cheveux. Leur chute est diminuée et cela peut même ralentir la calvitie dans certains cas. Nourrissez-les, hydratez-les et vous verrez la différence. Les masques et les poudres permettent également de redonner du boost à vos cheveux et de calmer les démangeaisons par exemple.

La calvitie est malheureusement souvent génétique. Si vous être concerné et que vous souhaitez résoudre ce problème, une solution s’offre à vous. De plus en plus d’hommes ont recours à la greffe et il existe pour cela plusieurs méthodes. N’hésitez pas à vous informer sur les prix des greffes de cheveux fue.

Retrouver une belle chevelure c’est aussi montrer que l’on est en bonne santé. Elle est en effet l’une des premières choses que l’on voit chez une personne. Une belle peau et de beaux cheveux envoie un signal positif sur votre image. Ce n’est donc pas un point à négliger.

L’étape cruciale du lavage

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les lavages trop fréquents sont à éviter. Effectivement, faire un shampooing tous les jours ne fait que fragiliser la peau et les cheveux. Oubliez donc les lavages quotidiens et espacez-les du mieux que vous le pouvez. Cela permettra à votre cuir chevelu de retrouver un meilleur équilibre en graissant moins vite. L’utilisation de gel est d’ailleurs plutôt déconseillée, à moins qu’elle soit ponctuelle. Le gel ou la laque sont des produits agressifs. Veillez à en choisir de bonne qualité, tel que le gel aloé vera qui est un bon hydratant.

L’eau trop chaude est ensuite à bannir car elle fragilise le cuir chevelu. Faites votre shampooing en massant correctement, puis en faisant un rinçage à l’eau tiède. Le sèche-cheveux est aussi à éviter, il ne fait que rendre les cheveux plus secs et fragiles. Laissez-les donc sécher à l’air libre.

L’importance de l’hygiène de vie

Cela peut sembler banal de rappeler cet élément et pourtant il est particulièrement oublié et sous-estimé. Le sommeil et l’alimentation sont des conditions importantes pour maintenir le corps en bonne santé. Un manque de repos et une mauvaise alimentation ont un impact direct sur l’état de la peau et des cheveux. La fatigue marque rapidement le visage et un manque d’hydratation et de vitamine rend les cheveux ternes.

Bien sûr il ne s’agit pas ici d’avoir une vie d’ascète mais d’être vigilant et de choisir le plus possible ce qui est sain pour votre corps. Nous savons que l’alcool et la cigarette ont des effets toxiques sur la santé. Cette dernière accélère la chute des cheveux, rend la peau moins éclatante et accroit son vieillissement. La pratique d’une activité sportive stimulera par contre votre organisme et éliminera le stress responsable de la perte de cheveux.

On associe par ailleurs la chute des cheveux à des carences alimentaires. S’il peut arriver que le stress ne fasse pas bon ménage non plus, il est certain que l’alimentation est déterminante. Avoir assez de Magnesium, de Fer ou encore de Calcium est tout aussi important que la consommation de vitamines.

Lotions spéciales et sérums

Concentrés de vitamines, les lotions et les sérums sont idéals pour donner un coup de pouce à votre peau et vos cheveux. Ce sont des produits que l’on utilise généralement sur des périodes courtes de quelques semaines. On les applique par un massage chaque jour sur des cheveux lavés ou secs, cela améliore la microcirculation et la santé des cheveux. Plus denses et plus épais, leur chute est réduite.

Les compléments alimentaires

Les compléments alimentaires sont intéressants aussi pour aider votre organisme mais ils ne doivent pas remplacer une alimentation équilibrée. Si le fer est important aussi pour prévenir de la perte de cheveux, il convient de ne pas trop en consommer. Une consommation excessive de fer aura des conséquences plus graves qu’une alopécie partielle. Ce qu’il faut avant tout, c’est de ne pas avoir de carences et de faire le plein de vitamine.