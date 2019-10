Home » Loisirs Trois jouets pour enfants qui reviennent à la mode Loisirs Trois jouets pour enfants qui reviennent à la mode

Nous sommes tous de grands enfants. Il n’y a qu’à regarder notre comportement au moment de choisir un jouet pour nos petits. En plus d’aimer encore nous amuser, nous sommes des nostalgiques. Les souvenirs provoquent toujours beaucoup d’émotion chez nous. C’est pour cette raison que les jeux anciens reviennent à la mode et réintègrent les chambres des bambins.

La voiture à pédale

Longtemps délaissés pour les modèles électriques, bien plus modernes, ils étaient restés de nombreuses années dans les greniers, les granges ou le fond des garages. C’est en allant fouiner un peu dans nos vieilles affaires que nous les retrouvons. Savez-vous que ces objets sont en réalité très recherchés ? D’abord, les voitures à pédales en métal et en bois sont devenues des pièces de collection. Ensuite, la déco vintage les fait revenir à l’intérieur de nos maisons. Enfin, les enfants s’amusent tellement avec.

La poupée russe

S’il est un objet qui procure toujours une grande émotion, un sentiment de nostalgie chez les petites filles comme chez les femmes, c’est la poupée russe. Le plus souvent, elles se transmettent de grand-mère à petite fille. Il s’agit généralement d’un souvenir rapporté de Moscou ou de saint petersboug. Plus qu’un jouet, c’est un objet très précieux et ornemental qui trouve sa place sur les coiffeuses. Les peintures sont très fines et certaines peuvent être de véritables œuvres d’art ou des produits de luxe.

Le cheval à bascule en bois

Lorsque l’on se souvient des chambres d’enfants dans les maisons bourgeoises de la fin du 19e siècle ou du début du XXe siècle, il est impossible de ne pas imaginer un cheval à bascule en bois. Lui aussi a été remplacé progressivement par des modèles en plastique. Pourtant, le bois est de nouveau à la mode et les jeux sont les premiers à revenir dans la chambre des enfants. Certains étaient particulièrement bien travaillés et valent très cher de nos jours.