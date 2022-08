Quelle SCPI acheter en 2022 ?

En 2021, les sociétés civiles de placement immobilier ont rencontré un gros succès parmi les investisseurs. Il faut dire que les robes sont au rendez-vous. Par ailleurs, investir dans une SCPI permet de diversifier ses investissements et de limiter les risques à une période où les marchés financiers sont instables.

Quel est le palmarès 2022 des sociétés civiles de placement immobilier ?

Même si les performances 2021 ne peuvent présager de celles de 2022, elles n’en restent pas moins un indicateur à prendre en compte. Parmi toutes les SCPI disponibles, quelles sont celles qui ont le mieux tirer leur épingle du jeu ?

A lire également : Immobilier de luxe en Aix-en-Provence, misez sur l’accompagnement d’une agence spécialisée

Aestiam Placement Pierre

Anciennement nommée Foncia Placement Pierre, cette SCPI porte désormais le nom de Aestiam Placement Pierre. Il s’agit toutefois plus d'une opération de markéting qu’autre chose. En effet, la gestion de cette société civile de placement immobilier reste inchangée. En effet, celle-ci existe depuis plus d'une trentaine d'années. Depuis trois décennies, elle a su démontrer sa solidité sur le marché. Cette SCPI patrimoniale affiche régulièrement de très beaux résultats. Les rendements locatifs annuels ont même flirté avec 5,16 %. L'essentiel à retenir de cette SCPI c'est son rendement généralement au-dessus de la moyenne des SCPI. Il est globalement de 4,77% net de frais de gestion. Le taux d'occupation financier (TOF) est clairement optimal avec 91%. Les risques pris sont fortement dilués car la SCPI détient 157 immeubles. Un problème sur la 2 affecte donc peu l'ensemble.

SCPI PFO

Si PFO manque de notoriété, les rendements sont bel et bien au rendez-vous. PFO est en effet la plus ancienne SCPI de ce palmarès car elle a été créée en 1998. L’un de ses atouts, c’est son extrême diversité puisqu'elle a investi. dans tes immeubles de bureau, des hôtels, des commerces et même des structures hospitalières. Principalement, les biens sont localisés en province pour 41%, région parisienne pour 23 %, au Pays-Bas pour 16 %, en Allemagne pour 12 % et en Allemagne pour 2,5 %. Cette diversité dans les biens immobiliers mais également dans leur localisation lui permet de dégager des rendements annuels parmi les meilleurs depuis des années. Ainsi, l'objectif de cible de rentabilité locative dette de cette SCPI est de 5 %. Pour cela, elle peut compter sur une capitalisation solide qui flirte avec les 800 millions d'euros.

A lire aussi : Le rôle du mandat de gestion locatif

SCPI Primovie

Primovie est une SCPI qui a fêté ses 10 ans d’existence il y a peu. Ce fonds d'investissement est le premier à avoir orienté sa politique d'investissement vers l'immobilier de santé et d'éducation. Ces investissements privilégiés se font vers les secteurs de la santé et des seniors, de l'éducation et de la petite enfance. Les atouts de Primovie sont nombreux et sa diversification sectorielle et géographique bien pensée. Elle est surtout impressionnante car Primovie détient quasiment 430 baux. Géographiquement, l’IDF représente la moitié des baux. Le reste est réparti entre la province pour 20% et l’Europe pour 30%. La gestion est optimale avec un TOF de 95%. Pour 2021, le rendement net est de 4,50% net d'impôt.

SCPI Immorente

La société civile de placement immobilier Immorente a été créée en 1988 par Sofidy. Ce fond d'investissement est l'un des plus importants du marché puisque celui-ci est estimé à 3,5 milliards d'euros. La SCPI détient ainsi plus de 1000 immeubles dans son portefeuille. Cette SCPI diversifiée concentre ses investissements dans les centres-villes et dans les grandes zones commerciales périphériques. D'un point de vue géographique, la répartition des différents immeubles se fait pratiquement à part égale entre Paris, la région parisienne, la province et l'Europe.

Choisir sa société civile de placement immobilier en 2022 pour investir une partie de son épargne n'est pas une chose qui se fait à la légère. Vous pouvez bien évidemment vous appuyer sur le palmarès ci-dessus, mais cela ne doit pas être le seul critère à prendre en considération. En effet, les rendements affichés en 2021 sont susceptibles d'être modifiés en 2022 en réseau de la crise économique que traversent actuellement l'Europe et la France. Idéalement, il est toujours intéressant de se faire accompagner dans votre projet d'investissement par un professionnel.