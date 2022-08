Les 5 films les plus populaires sur Netflix en ce moment

Envie de visionner de bons films ? Ou, peut-être bien que vous voulez organiser une soirée film avec vos familles et vos amis ? Ici, vous allez découvrir les films les plus populaires sur Netflix. Ils sont tous nouveaux. Puis, ce n’est pas pour rien que ces nouveautés sont aussi populaires sur Netflix.

Quels sont les films les plus célèbres à visionner sur Netflix ?

Les films qui seront présentés sont non seulement les plus populaires du moment, mais également la sélection des meilleurs bons plans.

The Gray Man

The Gray Man fait partie des films les plus attendus en l’an 2022. Sa date de sortie est prévue le 15 juillet 2022. Celui-ci fait partie des films d’action américaine. Pour le résumer, c’est l’histoire d’un agent de la CIA. Il est connu sous le nom de code Gray Man. La tête de cet agent est mise après avoir découvert les lourds secrets de la CIA. De plus, ce n’est nul autre que son ancien collègue Lloyd Hansen qui est chargé de le retrouver. Si vous êtes un fan de ce film, vous pouvez créer un poster des acteurs principaux en veillant après à bien monter la photo en utilisant un décapant d’arrière plan.

Le Monstre des mers

Avez-vous aimé les productions de Chris Williams ? Vaiana fait partie des films d’animation les plus célèbres de l’histoire. Après cela, Chris Williams s’est lancé dans un nouveau challenge. C’est « Le Monstre des mers ». Ce film d’animation promet aussi d’être un succès. Dans ce film, un homme à la fois chasseur et héros navigue le long des océans. Puis, sa vie a changé suite après l’embarcation de Maisie Bramble.

Les liaisons Dangereuses

Les films français font aussi partie des plus populaires sur Netflix. Il s’agit du film romantique « Les Liaisons Dangereuses ». C’est la version film du roman de Pierre Choderlos de Laclos. À la différence du livre, l’histoire se passe dans notre époque. Céline, une fille de 17 ans, est une fan des livres. Le plus intéressant est qu’elle croit dur comme fer au type d’amour qu’elle lit dans les romans. Puis, elle est devenue le sujet d’un pari après être tombée amoureuse de Tristan.

365 jours : au lendemain

Laura a survécu à son accident durant la fin du dernier film. Elle et Massimo ont continué leurs histoires d’amour avec passion. Pourtant, la relation familiale du mafieux a rendu ce nouveau départ difficile. De plus, un nouveau personnage est entré. Avec ses qualités, il a tout pour plaire à Laura qui est en train de vivre une relation compliquée avec Massimo.

The Man from Toronto

The Man from Toronto est un film sorti en juin 2022. C’est aussi un film disponible sur Netflix. Voici le résumé du film. Un homme connu sous le nom de Teddy Jackson s’engage à surprendre sa partenaire à l’occasion d’un anniversaire. Teddy a tout préparé. Il a même loué une maison. Pourtant, il s’est trompé et s’est rendu accidentellement dans la chambre de « L’homme de Toronto ». Cet évènement a bousculé sa vie.

À part les films, quoi d’autre regarder sur Netflix ?

Les films sur Netflix sont tous de bonnes qualités, mais ce ne sont pas les seules choses que vous pouvez visionner. Vous pouvez également regarder des séries. De plus, les séries les plus célèbres sont sur Netflix. Par exemple, la nouvelle saison de Stranger Things est présente dans ce site web. Vous pouvez découvrir d’autres films et séries en visitant Netflix.

Il existe deux façons de regarder des films sur Netflix. La première est le mode en ligne. Cela vous permettra de regarder des films partout où internet est disponible. Il est également possible de visionner des vidéos hors ligne en téléchargeant les titres. Visitez Netflix pour en connaître davantage sur ses modes de visionnage.