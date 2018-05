Home » Maison Quel mode de chauffage choisir pour sa maison ? Maison Quel mode de chauffage choisir pour sa maison ?

Le chauffage est d’une utilité capitale pour l’homme. Il est donc incontournable d’avoir un mode de chauffage bien adapté chez soi pour remplir ce besoin surtout en hiver. Cependant, on distingue différents types de chauffage sur le marché qui varient selon votre budget ou selon votre type de logement. Il convient donc de choisir un système de chauffage qui répond à vos besoins, correspond aux caractéristiques de votre logement et accessible pour votre budget. Découvrez ici quelques listes de systèmes de chauffage détaillées.

Quels sont les critères de choix ?

Le choix de votre système de chauffage doit se définir en fonction des critères suivants :

Choisir votre énergie de chauffage en fonction de la disponibilité du bois (pellets) en zone rurale ou du gaz en agglomération.

La taille et le type de maison. Il est possible par exemple d'installer un chauffage central dans un appartement qui est suffisamment grand avec une pièce de service.

La conscience écologique pouvant amener à installer un chauffage extrêmement cher ou peu confortable.

Le chauffage solaire

Le chauffage solaire est à la fois très économique et écologique. Il fonctionne grâce au soleil qui est une énergie gratuite. Si vous optez pour ce type de chauffage, il est recommandé de l’associer à un Système de Chauffage combiné (SCC). Cela vous permet de jouir à la fois du chauffage et de l’eau chaude avec une seule et même énergie. Cependant, ce système de chauffage est très couteux et il n’est pas vraiment efficace. Même dans les régions du Sud, le soleil n’est pas assez fort pour le faire fonctionner toute l’année.

Vous ne pourriez donc en profiter suffisamment. Il serait alors nécessaire d’y ajouter un autre système de chauffage capable de prendre le relais pendant les mois d’hiver. Cela peut au total revenir cher.

Le chauffage bois

Le chauffage au bois s’utilise avec plusieurs équipements et installations comme l’insert, le poêle, la chaudière à bois, etc. C’est un système de chauffage fournissant une énergie propre, ce qui fait de lui l’un des systèmes de chauffage les plus écologiques. L’avènement de poêles à granulés ou à pellets sur le marché favorise la réduction de l’espace de stockage. Ces petits cubes de bois ont un potentiel chauffant important. Cependant, cette option de chauffage nécessite un local adapté couvert et sec pour y stocker du bois. Il est idéal et moins couteux si vous vivez à la campagne ou près d’une zone boisée afin de pouvoir vous approvisionner facilement en bois.

La géothermie

La géothermie est un mode de chauffage se basant sur un système qui puise son énergie dans la chaleur du sous-sol. La redistribution s’effectue dans la maison suite à l’installation d’un réseau de chauffage. Ce type de chauffage est économique et écologique. Par contre, il est approprié pour une maison nouvellement construite et pour une maison de grande surface, car les travaux d’installation sont complexes et très extrêmement chers.

La pompe à chaleur aérothermique et le chauffage au gaz

La pompe à chaleur aérothermique est un système de chauffage qui fonctionne en récupérant les calories de l’air pour ensuite les réinjecter dans votre maison afin de la chauffer. C’est un mode de chauffage très écologique. Cependant, si vous logez dans des zones où il fait moins froid, il sera nécessaire de prévoir l’installation d’une PAC.

Par ailleurs, le chauffage au gaz est l’énergie la moins chère. Il s’adapte aux chaudières, chaudières à condensation, radiateurs et planchers chauffants. Mais, le gaz est une énergie polluante et le chauffage au gaz n’est donc pas écologique. Aussi, si vous optez pour ce type de chauffage, assurez-vous de pouvoir vous connecter au réseau.

Le chauffage électrique et le chauffage au fioul

Le chauffage électrique est le plus adéquat aux petits logements comme un studio. De nos jours, la consommation est mieux contrôlée grâce à l’évolution des appareils de chauffage électrique. Mais, l’électricité est une énergie fossile et polluante. Ce système de chauffage est le plus couteux.

Quant au chauffage au fioul, il est le système le plus vieux. Mais de nos jours, les chaudières à fioul sont moins encombrantes grâce aux améliorations qui ont été effectuées. Il est donc toujours d’actualité et surtout utile au chauffage des grandes maisons. Cependant, il est une énergie fossile polluante et peut être couteux. Le prix du réapprovisionnement dépend du coût du pétrole.

Le système de chauffage est une installation importante dans une maison pour combler le besoin de chauffage. Il convient donc que votre choix du système de chauffage pour votre maison soit adapté aux caractéristiques de votre maison et à votre budget.