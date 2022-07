Top 10 des activités de plein-air

Profitez du soleil et du léger souffle du vent pour vous amuser en outdoor. Toute une pléiade de divertissements est à votre disposition dans les quatre coins de la France, pour vous assurer un séjour à la fois dépaysant et enrichissant. Voici notre top 10 des meilleures activités de plein-air.

Le saut en parachute, un must !

Les activités à sensations fortes vous passionnent ? Pour une vraie montée d’adrénaline, pensez à réserver un saut en parachute. Montez à 4 000 m d’altitude dans un avion, pour ensuite sauter en chute libre pendant 60 secondes à une vitesse de 200 km/h. Virevoltez dans l’air après que l’instructeur a déployé votre parachute, puis profitez pleinement du paysage jusqu’à votre atterrissage.

La descente en rafting, un défi à relever

Si vous aimez les sorties en kayak, la descente en rafting est une belle expérience à tenter. En plus de son côté divertissant, ce sport aquatique vous permettra de mesurer votre capacité de dépassement de soi. En couple ou en solo, vous ne sortirez que gagnant de cette aventure qui stimule le physique et travaille le mental.

Un stage de survie, du jamais-vu !

Vous êtes en quête d’une expérience unique en plein cœur de la nature ? Inscrivez-vous à un stage de survie dans les Pyrénées-Orientales. Découvertes et challenges seront au rendez-vous dans le cadre de ce séjour en plein air. Chasse, pêche, cueillette, filtrage d’eau, confection de feu… Vous apprendrez différentes techniques de survie durant cette formation conviviale. L’aventurier que vous êtes n’en sera que satisfait.

Une descente vers les plus beaux canyons, une aventure d’exception

Initiez-vous au canyoning pour partir à la découverte des plus beaux canyons de France. Des Alpes aux Pyrénées, sortez de votre zone de confort, dépassez vos peurs et partez explorer les rivières, les gorges, les récifs et autres spots naturels qui, généralement, sont difficiles d’accès. Montée d’adrénaline assurée ! À savoir, le canyoning consiste à enchaîner la natation, la marche, l’escalade, la glissade, etc.

Une journée dans un parc multiactivités, pour toute la famille

Envie de faire plaisir à vos petits aventuriers en herbe ? Emmenez-les dans un parc multiactivités où chacun trouvera son bonheur. Parcours acrobatiques, escalades, mégajump, accrobranche, saut à l’élastique… Les activités y sont largement variées, pour toutes les catégories d’âge et pour toutes les envies de divertissement. Petits et grands pourront s’amuser à longueur de journée, tout en profitant de l’air frais. Ce, dans un domaine naturel de plusieurs hectares.

Une randonnée équestre dans la région Rhône-Alpes

La région Rhône-Alpes a de quoi vous satisfaire si vous voulez vous divertir dans un centre équestre. En plus des cours d’équitation qui y sont proposés, vous pouvez également profiter d’une journée en compagnie des chevaux. À dos de poney ou en calèche, vous pourrez ensuite partir à la rencontre d’innombrables contrées vallonnées du Vercors. Dans tous les cas, ce choix d’aventure ne risque pas de vous décevoir.

Un parcours écoresponsable face au mont Blanc

En compagnie d’un géologue, partez à la découverte des curiosités géologiques qui font la renommée du Mont Blanc. Durant environ 5 h de marche ponctuée de pauses explicatives, vous visiterez le massif de Platé, et vous apprendrez un peu plus sur l’évolution de la terre au fil du temps. Vous en saurez davantage sur les enjeux environnementaux de notre ère, et vous participerez à la recherche de fossiles à l’aide d’un matériel pédagogique dédié à cet effet.

Un petit dîner dans la Ville Lumière, pour du romantisme à n’en plus finir

S’offrir un dîner romantique à deux sous le ciel de Paris est une expérience en plein-air particulièrement tentante. Choisissez un coin discret sur la terrasse d’un restaurant convivial, profitez de l’ambiance feutrée, et laissez-vous enivrer par l’amour autour d’une table bucolique. Des menus succulents et distingués, le tout servi avec du vin, du champagne, et de l'eau pétillante… Voilà à quoi va ressembler cette magnifique soirée dans le thème du romantisme.

Une balade en quad, à la découverte des Pays de la Loire

Les Pays de la Loire sont incontournables pour leurs beaux châteaux et leurs vignobles. Pour les découvrir autrement, montez à bord d’un quad et parcourez les allées entre les cépages, et appréciez l’étendue du paysage viticole pendant environ trois quarts d’heure. Finissez le tout en beauté, en dégustant du bon vin local près de Nantes.

Un séjour au camping en Aveyron

Lors d’un séjour camping, vous aurez l’occasion de vivre en pleine forêt, dans un cadre convivial. Vous serez certainement conquis par cet endroit paisible où les activités en plein air abondent. Canoë, pêche, toboggan, pétanque, piscine naturelle, tout y est prévu pour une escapade familiale riche en sensations.

Choisissez de vous divertir en plein-air pour votre santé physique et votre bien-être mental. Les activités y étant proposées correspondent forcément à vos besoins.