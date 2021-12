Home » Actu Où loger etudiant Montpellier ? Actu Où loger etudiant Montpellier ?

Étudiant, jeune actif, touriste, dans quel quartier de Montpellier est-il le plus agréable de vivre ? Voici les quartiers où séjourner à Montpellier !

L’agglomération de Montpellier est la huitième plus grande de France, avec 275 318 habitants à l’intérieur des murs et 414 047 habitants en zone urbaine. Idéalement située, la ville de Montpellier bénéficie d’un climat méditerranéen doux en hiver et chaud en été. C’est l’une des villes les plus attrayantes du pays, notamment dirigée par des étudiants (70 000), dont la proportion atteint 25 % de la population. Ainsi, le logement à Montpellier peut être onéreux selon les quartiers et leur sociologie.

Officiellement divisés en sept quartiers (Montpellier Centre, Croix-d’Argent, Les Cévennes, Mosson, Hôpitaux-Facultés, Port-Marianne et Près d’Arènes), chacun possède sa propre atmosphère, histoire et culture. Voici les quartiers pour séjourner et louer un appartement à Montpellier, ce ville de jeunes où presque tout le monde se connaît.

L’Écusson, centre historique

Source de la photo : Flickr — Fred Romero

C’est le plus grand centre piétonnier d’Europe : l’Écusson est la meilleure zone de couchage de Montpellier si vous voulez tout voir et tout faire à pied, sans voiture ni transports en commun. Les musées, galeries d’art, bars et restaurants vous ouvrent leurs portes, soit du côté de Saint-Roch et de ses restaurants « bobo », de Sainte-Anne et de ses bars, de la célèbre rue de l’Aiguillerie, fréquentée par les jeunes pour ses bars alternatifs, au Pitot, au Parc du Peyrou et au Jardin des Plantes, ou encore L L’Ancien-Courrier, avec ses boutiques vintage, ses boutiques élégantes, ses boutiques d’occasion, art déco, bijouteries et petits bars. Il est facile de se perdre dans ce vaste dédale de ruelles médiévales, mais c’est le meilleur quartier où séjourner à Montpellier.

Place de la Comédie et Corum

Source de la photo : Flickr — Wolfgang Staudt

C’est la partie la plus fréquentée de Montpellier. La place de la Comédie, l’Esplanade Charles de Gaulle et, par extension, le Corum, couvrent tout ce dont vous avez besoin pour passer un bon moment en ville : promenades, boutiques, restaurants et bars avec concerts ou terrasses pour profiter du soleil toute l’année. Tout au long de l’année, la comédie, ou Com’, est pleine de monde, c’est la place principale. L’Esplanade, ou « Espla », accueille les vacances citadines (été en été, hiver en hiver), les libraires et le marché de Noël : un lieu de rencontre et de passage où il est bon de se promener. Un quartier agréable à deux pas de la gare, idéal si vous devez prendre le train tôt le matin, mais très touristique.

Beaux-arts

Source photo : Midi Libre

Les Beaux-Arts sont une petite vie urbaine dans la ville qui se déroule : petits marchés et places fréquentés par des « hippies élégants » — ils comprennent des jeunes alternatifs modestement aisés — il y a une population hétérogène, des amoureux de l’écologie, des festivals de toutes sortes et une culture alternative. C’est aussi une belle vie de quartier ouvrière où la location d’un appartement est abordable : rue (ne manquez pas le festival des Fanfares en juin), marchés, expositions d’art, séjourner aux Beaux-Arts offre le meilleur à deux à quelques minutes du centre-ville.

Les cerceaux

Source de la photo : Flickr — Cat Burston

Vous ne pouvez pas manquer les Arceaux grâce aux arcs de l’aqueduc romain. Ici, l’ancien mélange avec le nouveau et les indigènes ne cessent de valoriser l’écologie, la consommation de produits « biologiques » alors qu’ils vont trouver du vieux vinyle, un sac d’épices à Gambetta, ou des vêtements bon marché dans la friperie locale, et déguster un thé ou une bière sur la terrasse. La proximité d’Ecusson fait des Arceaux un lieu de séjour idéal, loin de la frénésie touristique de La Com’. Non loin, Figuerolles. Il semble que la région ne s’arrête jamais, il y a toujours de la vie. Des concerts, de bons bars et surtout des marchés tous les jours, où vous pouvez trouver des produits bon marché.

Port-Marianne, la nouvelle ville

Source de la photo : Flickr — Wolfgang Staudt

La nouvelle ville n’est pas loin des rives du Lez. Le quartier est agréable pour séjourner dans des appartements neufs et design. Encore une fois, la région est populaire auprès des étudiants, avec la faculté d’économie et de droit à proximité. C’est un bon compromis entre la vie urbaine (à proximité du centre-ville en tramway) et la nature : vous rejoindrez rapidement la route de la plage. Si vous venez à Montpellier pour assister au FISE, c’est dans le quartier de Port-Marianne-Rives du Lez que vous devez séjourner.

