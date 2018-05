Home » Maison Se protéger des cambriolages grâce à un système d’alarme Maison Se protéger des cambriolages grâce à un système d’alarme

Les statistiques des cambriolages sont de plus en plus élevées actuellement. Il ne suffit plus de verrouiller ses portes à double tour car certains cambrioleurs sont plus intelligents qu’ils ne le devraient et sont capables de s’introduire dans une habitation facilement même très protégée. Il ne reste plus qu’à adopter un bon système d’alarme pour réduire les risques. Mais pour quel système opter ? Voici quelques conseils.

Le fonctionnement d’un système d’alarme

Le système d’alarme se compose principalement d’une centrale qui permet de commander toutes les actions et de gérer le fonctionnement du dispositif, d’un avertisseur qui donne l’alerte au propriétaire par différents moyens, et enfin les détecteurs qui sont les principaux accessoires permettant de capter les mouvements suspects. Lisez ceci pour avoir bien plus de renseignements.

L’installation de ce système peut se faire en quelques heures à condition de suivre intelligemment la notice. Il faut avant tout étudier la maison ainsi que ses besoins en sécurité. La superficie de la maison, celle de chaque pièce et leur configuration sont des critères à prendre en compte. Vient ensuite l’emplacement de chaque accessoire. La centrale doit être installée dans un coin facile d’accès étant donné que vous allez la manipuler fréquemment.

En ce qui concerne les détecteurs, une fois que vous avez déterminé le nombre, il faut les placer aux bons endroits notamment dans les zones où il y a des passages obligés. Ce peut être au dessus d’une porte ou d’une fenêtre, dans le couloir, dans une pièce à vivre à condition qu’elle soit placée à un angle et à une hauteur suffisante pour être difficilement atteignable tout en couvrant un champ assez élargi (cet article devrait vous fournir des notions dont vous aurez besoin).

Alarme filaire ou sans fil ?

Avec ou sans fil, l’alarme peut être efficace si tous les critères sont bien remplis. Cependant, si l’alarme filaire nécessite une installation complexe pouvant nécessiter l’intervention d’un professionnel, l’alarme sans fil est plus pratique et plus facile à installer. De plus, il s’agit d’un dispositif de sécurité qui se doit d’être le plus discret possible tout en agissant efficacement.

Et la vidéosurveillance ?

Le système d’alarme peut être combiné à des caméras de surveillance pour augmenter encore plus la sécurité. En effet, les cambriolages concernent des tentatives d’effraction humaines dans la maison. Pour arriver à bien se protéger, il faut pouvoir adopter la meilleure méthode pour identifier les cambrioleurs et prendre les mesures nécessaires.

Dans tous les cas, que ce soit les détecteurs ou les caméras, il y a toujours un avertissement rapide à l’encontre du propriétaire pour lui permettre d’agir. Selon le modèle, il est possible de relier le système à son téléphone pour être averti rapidement dès qu’il se passe un mouvement suspect. Les images des caméras peuvent même être accessibles depuis son téléphone à condition de disposer d’une bonne connexion Internet.

En clair, les cambriolages auront moins de chance d’aboutir si vous adopter le bon système d’alarme. N’hésitez pas à demander conseil auprès d’un spécialiste avant de choisir le système qui vous convient.