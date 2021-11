Bot Instagram : ce que vous devez savoir avant d’en utiliser

Pour rendre automatiques les interactions et développer une audience, les marketeurs utilisent aujourd’hui des bots Instagram. Ce sont des outils très appréciés, mais il convient de les utiliser convenablement pour en tirer des avantages. Comprenez donc qu’il y a des risques que vous encourez, car Instagram ne voit pas toujours d’un bon œil l’usage de cette technique. Voici ce qu’il faut en savoir.

Comprendre le bot Instagram

L’utilisation d’un bot instagram permet avant tout d’automatiser quelques tâches sur ce réseau social. Le logiciel se comporte donc comme un administrateur, et peut faire de nombreuses actions comme :

A lire également : Comment trouver une activité pour le week-end ?

S’abonner ou se désabonner des comptes ;

Aimer les publications ;

Commenter des publications ou regarder des stories.

Comme vous pourrez le constater, c’est quelque chose qui peut être assez utile lorsqu’on a un compte Instagram. Il revient donc à l’administrateur de définir comment fonctionnera le programme informatique. Le programme peut être très utile pour faire croitre en peu de temps, son nombre d’abonnés. Le bot Instagram peut fonctionner 24 h/24, ce qui vous permet de vaquer à d’autres occupations.

En fonction du bot Instagram choisit, vous aurez même droit à de nombreuses fonctionnalités intéressantes. Ce sont entre autres :

Lire également : La réglementation du ramonage

Les statistiques ;

La gestion de plusieurs comptes ;

La planification des publications depuis un ordinateur.

Pourquoi utiliser un bot Instagram ?



N’allez surtout pas croire que l’utilisation d’un bot Instagram est sans avantages. Il vous sera nécessaire si vous souhaitez avoir des milliers ou millions de followers sur Instagram. C’est un outil qui permettra de se créer une réputation, et assurer sa promotion. Voici quelques-uns des autres atouts directs qui en découlent :

L’accroissement du nombre d’abonnés ;

L’automatisation des tâches quotidiennes telles que les likes et commentaires ;

La meilleure gestion du profil ou des pages ;

Le gain de temps pour réaliser les recherches et les tâches.

L’utilisation d’un bot Instagram est recommandée pour différents types de profil sur cette plateforme. Ce sont :

Les personnalités publiques ;

Les associations à but caritatif ;

Les nouveaux artistes en quête de popularité ;

Etc.

Avant toute chose, sachez qu’un bot Instagram ne fait pas de la magie. Vous aurez donc besoin de prévoir toutes les publications à faire, de même que les photos et commentaires. Pour cela, il faudra vous rendre dans le logiciel et tout planifier dans un calendrier éditorial. Cependant, il faut savoir que l’usage d’un bot est interdit par Instagram. Vous pourriez être identifié comme un spammeur par la plateforme, et vous risquez de voir votre compte bloqué. Plus loin, vous pourriez aussi perdre tous les followers acquis en cas de forte activité du bot. Ils pourraient se rendre compte que vous n’êtes pas un humain.