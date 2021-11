Home » Actu Code de la route : pourquoi les révisions sont-elles différentes aujourd’hui ? Actu Code de la route : pourquoi les révisions sont-elles différentes aujourd’hui ?

Avant de vous présenter à l’examen pratique du permis de conduire, vous devez réussir avec brio l’épreuve théorique du Code de la route. Tous ceux qui y sont passés avant vous vous le diront : l’examen du Code de la route peut très vite devenir une source de stress et d’angoisse. Vous aurez à répondre à près de 40 questions aléatoires. Après l’énoncé d’une question, vous ne disposez que de 20 secondes pour y répondre. Aussi, il faudra obtenir au moins 35 réponses correctes pour garantir un résultat qui penche en votre faveur.

Avant l’examen du Code de la route, notre meilleur conseil serait donc de ne pas lésiner sur les révisions. Une bonne révision augmente vos chances de réussite. Sachez d’ailleurs que les révisions du Code de la route sont bien différentes aujourd’hui. Vous aurez toutes les chances de votre côté !

Révisions du Code de la route : multiplication des plateformes et des supports de révision

L’époque où vous deviez trouver vous-même la bonne méthode pour retenir l’ensemble des cours dispensés par une auto-école est désormais révolue. Aujourd’hui, il existe en effet de nombreux outils révolutionnaires qui vous permettent d’apprendre plus efficacement le Code de la route.

Le livret de Code

De plus en plus de candidats investissent dans des outils supplémentaires pour augmenter leurs chances de réussite à l’examen du Code de la route. Le livret de code en fait partie. Souvent fourni ou acheté auprès de l’auto-école, c’est de loin la méthode la plus classique pour maîtriser le Code de la route.

Les cours de Code de la route sur CD

Vient ensuite l’époque des CD et de l’ordinateur. Les CD contiennent des résumés de cours. Plus concrètement, on abordera les points les plus importants du Code de la route le temps d’un cours audio de plusieurs minutes. L’avantage principal : vous pouvez apprendre le Code de la route n’importe où et à tout moment. Seul souci : un CD peut être endommagé, rendant ainsi les informations inaccessibles.

Les blogs pour un meilleur apprentissage

À l’heure actuelle, les plateformes et les supports de révision se font de plus en plus nombreux. Les éditeurs les perfectionnent d’ailleurs de jour en jour afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs qui se veulent de plus en plus exigeants. Il existe même des blogs spécialisés dans les révisions du Code de la route. Ils regroupent une grande communauté. Les personnes membres du blog échangent et se partagent des idées. Ainsi, elles apprennent, retiennent et surtout révisent ensemble (ou séparément) plus efficacement.

Les plateformes en ligne pour réviser le Code

Outre les blogs, les plateformes de révision en ligne connaissent aussi un succès fulgurant. En effet, une multitude de plateformes en ligne offre l’opportunité de réviser avant de passer son examen du Code de la route à Bordeaux de manière rentable et profitable. Ces plateformes vous accompagnent. Mieux encore, ce sont de véritables soutiens avant l’examen. Surtout, elles constituent d’excellents moyens de réviser le Code de la route activement.

Code de la route : un large choix de supports de révision

À l’ère du numérique, toutes les technologies constituent d’excellents moyens pour réviser avant l’examen du Code de la route. Outre le smartphone, vous pouvez utiliser votre tablette ou votre ordinateur en guise de support de révision. Bref, tous les moyens sont bons. Justement, ces outils technologiques ont été conçus pour emmagasiner un nombre pharaonique d’informations. Des photos aux contenus audio, en passant par des vidéos ou des leçons écrites, vous pouvez les transposer sur votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur.

L’idéal est de mettre toutes ces informations dans un support dont vous ne vous séparez jamais (ou presque). De cette manière, vous pourrez réviser où vous voulez et quand vous voulez : dans le métro, dans le bus, dans le parc, dans la voiture, sur le chemin du retour, au lit avant de dormir, etc. Grâce à la multiplication des plateformes et des supports de révision, vous avez toutes les cartes en main pour réussir brillamment votre examen du Code de la route.

Les révisions du Code de la route prennent en considération les changements de comportement

On ne peut que l’admettre : les conducteurs d’hier ne sont plus des conducteurs d’aujourd’hui. De même, les personnes qui vont en auto-école et se préparent pour passer l’examen du Code de la route n’ont plus les mêmes états d’esprit que celles d’avant. Et pour cause, les choses et les circonstances sont bien différentes.

Auparavant, nos parents révisaient de manière autonome et sans grand support avant de passer l’examen du Code de la route. De nos jours, on constate d’importants changements de comportement. Les générations d’aujourd’hui veulent tout, tout de suite et facilement. D’ailleurs, elles les obtiennent la plupart du temps. Aujourd’hui, les candidats à l’examen du Code de la route préfèrent recourir à des méthodes de révision plus pratiques, plus faciles à appréhender et plus à leur portée.

Lire un long et ennuyeux livret de code intéresse peu la nouvelle génération. Désormais, la société laisse place à une génération qui valorise mieux les supports audiovisuels. Ces derniers facilitent leur compréhension. Grâce à ces outils technologiques, leur concentration est d’autant plus stimulée. Il en est de même pour leur désir de comprendre et de savoir. Globalement, la nouvelle génération a tendance à réviser plus facilement par le biais des moyens technologiques. Il est donc naturel d’affirmer que les méthodes de révision du Code de la route ont bel et bien connu une mise à jour considérable.

Code de la route : plus de questions sur la mécanique, l’écologie et la conduite responsable

Compte tenu des différents contextes actuels, l’examen du Code de la route a connu certaines modifications de priorité au niveau des questions qui le composent.

Plus de questions sur la mécanique

Pour réussir l’examen du Code de la route, vous devez maîtriser les éléments liés à la mécanique ainsi qu’aux équipements de la voiture. En réalité, on vous posera les questions en fonction des thématiques propres au Code de la route. Parmi ces questions, comptez-en 4 sur la mécanique et les équipements. Les questions les plus courantes sont les suivantes :

Quels sont les différents éléments d’une voiture ?

À quoi sert tel ou tel élément ?

Comment fonctionne le tableau de bord ?

Quels sont les différents feux sur une voiture ?

Plus de questions sur l’écologie

De nombreuses études l’attestent : les voitures, comme les moyens de transport à deux roues, comptent parmi les éléments les plus pollueurs. Ils émettent une importante quantité de gaz à effet de serre. Autrement dit, ils contribuent de manière significative à la pollution de l’air. Pour ces raisons, les questions d’ordre écologique sont de plus en plus abordées lors d’un examen du Code de la route.

Pendant vos révisions, renseignez-vous sur les dernières actualités en matière d’écologie. Informez-vous par exemple sur les zones de restriction. Certaines grandes villes limitent en effet la circulation des véhicules pollueurs afin de réduire la pollution à une certaine heure de la journée.

Plus de questions sur la conduite responsable

Les questions qui reviennent le plus souvent à ce sujet portent sur :

l’écomobilité,

l’écoconduite,

le choix du véhicule.

Lors de vos révisions, trouvez un maximum d’informations sur les modes de déplacement alternatifs. N’hésitez pas à vous renseigner sur l’autopartage ainsi que les déplacements à pied, en bus ou à vélo. En ce qui concerne le choix du véhicule, une conduite responsable privilégie l’utilisation d’une voiture écoresponsable. Il peut s’agir d’un modèle hybride ou électrique. De plus, elle met en avant les biocarburants au lieu des combustibles fossiles. Enfin, l’écoconduite regroupe les bons gestes à adopter pour réduire la consommation d’énergie et écarter les risques d’accident.