Soirée disco : comment avoir un look années 70

Vous êtes invité à une soirée disco et vous voulez être la star de la piste de danse ? Pas de panique, je suis là pour vous guider dans la création d'un look années 70 authentique et éblouissant. Que vous souhaitiez vous déguiser ou adopter un style rétro pour l'occasion, suivez mes conseils pour briller toute la nuit !

Les vêtements incontournables pour un look disco

Pour créer un look disco réussi, il faut d'abord se concentrer sur les vêtements disco. Les pantalons pattes d'eph, les chemises à col pelle à tarte, les robes à sequins et les combinaisons moulantes sont les pièces emblématiques de la mode disco. Optez pour des couleurs vives et des matières brillantes, comme le satin ou le lamé, pour un effet waouh garanti.

A lire aussi : Au-delà du jeu de société : comment les jeux d'échecs en pierre deviennent des œuvres d'art

Les chaussures disco : indispensables pour danser toute la nuit

Les chaussures sont tout aussi importantes pour compléter votre look disco. Les plateformes shoes, les escarpins à paillettes et les bottes en cuir sont les modèles phares de l'époque. Choisissez des chaussures confortables et originales pour danser jusqu'au bout de la nuit sans avoir mal aux pieds.

Les accessoires indispensables pour parfaire sa tenue disco

Les accessoires sont la cerise sur le gâteau de votre tenue disco. Colliers plastron, boucles d'oreilles imposantes, lunettes de soleil colorées ou chapeaux à larges bords, n'hésitez pas à accumuler les accessoires pour un look encore plus marquant. Plus c'est voyant, mieux c'est !

A lire en complément : Sortie scolaire, comment trouver le budget ?

Le déguisement disco : oser l'extravagance

Si vous voulez vraiment vous démarquer, pourquoi ne pas opter pour un déguisement disco ? Inspirez-vous des icônes de l'époque comme John Travolta dans "La Fièvre du samedi soir", Elton John, les Bee Gees ou ABBA. Laissez libre cours à votre imagination et osez l'extravagance pour une soirée inoubliable.

La coiffure disco : les tendances phares des années 70

La coiffure est un élément clé de votre look disco. L'afro, la coupe mulet, la frange rideau ou les cheveux longs et ondulés sont les coiffures emblématiques des années 70. Adoptez une coiffure qui reflète l'esprit décontracté et festif de l'époque et n'hésitez pas à ajouter des accessoires pour cheveux pour un look encore plus disco.

Le maquillage disco : oser les couleurs et les paillettes

Le maquillage disco se veut audacieux et séduisant. Osez les fards à paupières colorés, les eyeliners graphiques et les rouges à lèvres flashy pour un look éclatant. N'oubliez pas les paillettes pour un effet disco garanti !

Inspirations célèbres pour un look disco réussi

Pour vous inspirer, regardez du côté des icônes de la mode disco comme Donna Summer, Diana Ross, les Village People ou les membres du groupe Boney M. Puisez dans les looks des stars de l'époque pour créer votre propre style disco unique.

Les erreurs à éviter pour un look disco réussi

Pour un look disco réussi, évitez les total looks, les matières trop cheap ou les accessoires trop kitsch. L'idée est de créer un look harmonieux et élégant, tout en restant fidèle à l'esprit disco. N'oubliez pas que l'essentiel est de s'amuser et de profiter de la musique, alors laissez-vous porter par l'ambiance et lâchez-vous sur la piste de danse !

Vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer un look disco réussi. Amusez-vous, soyez créatif et laissez-vous emporter par la fièvre du samedi soir !