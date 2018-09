Home » Actu Et si on jouait tous ensemble ? Actu Et si on jouait tous ensemble ?

Parce que devenir un adulte, ce n'est pas drôle et garder une âme d'enfant, c'est vraiment cool. Oui, des personnes qui sont d'accord avec ces propos, on choisit de créer des espaces dédiés à l'amusement, et même l'imposer au cœur d'une ville.

Des jeux d'énigmes

Que peut-on trouver de plus perturbant que des jeux d'énigmes ? Ce type d'activité fait appel à notre curiosité, notre réflexion et notre imagination, pour parfois nous procurer du stress, mais surtout de l'amusement. En effet, des professionnels ont créé des jeux d'intérieur et d'extérieur, qui s'adaptent à tout le monde. Il s'agit de salles dotées d'énigmes à résoudre, pour pouvoir en sortir, durant un laps de temps ou d'un jeu de piste qui permet de découvrir une ville ou tout du moins, de la voir sous un autre œil. Que ce soit en couple, c'est-à-dire choisir la personne avec qui vous formez un duo de choc, en famille pour faire ressortir votre esprit de compétition ou entre amis, pour profiter d'un moment de partage, les professionnels s'adaptent à chaque petit groupe qui souhaite se lancer dans l'une de ces aventures. L'avantage des parcours en extérieur est qu'il n'y a aucune durée d'imposée, vous pourrez profiter de cette activité pour atteindre la fin du jeu au plus vite, si vous avez l'esprit de compétition, ou le faire en toute tranquillité, si vous souhaitez simplement profiter de l'expérience.

Des occasions pour jouer les explorateurs

On est amené à vivre des occasions, dans l'année ou dans notre vie, pour lesquelles on cherche parfois une manière originale de faire la célébration. Un mariage qui engendre, pour les futurs mariés, de vivre une journée particulière : l'enterrement de vie de jeune fille et de garçon. Des défis farfelus et assez ridicules, un esprit bon enfant et beaucoup de rires, cette journée correspond parfaitement aux jeux d'énigmes et font déjà les souvenirs de quelques jeunes mariés. Des entreprises profitent parfois d'une après-midi ou d'une journée pour profiter de se retrouver autrement que dans le cadre professionnel. Les créateurs de ces jeux permettent justement à ces groupes d'opter pour ces activités. Enfin, les anniversaires sont une très bonne occasion de jouer, c'est pour cette raison qu'il est possible pour les petits à partir de 9 ans et les grands enfants de célébrer leur nouvel âge, en participant à l'une des épreuves.