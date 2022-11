SCPI : Quel plateforme choisir pour souscrire en ligne ?

Même si vous êtes convaincu par la souscription de SCPI en ligne, vous ne devez pas vous précipiter. Avec une performance de près de 6% par an, on comprend que vous voulez y aller. Sachez toutefois qu’on parle ici d’un placement de quelques années, au minimum huit ans. Ce ne sont pas les plateformes en ligne spécialisées dans l’achat de parts SCPI qui manquent, mais il faut prendre le temps de faire le bon choix. On va vous apporter quelques conseils dans cet article.

S’assurer de la sécurité de la plateforme

Si vous êtes débutant dans ce type d’investissement, oui, il est important d’avoir une plateforme facile à manipuler. Ce serait bien pratique d’avoir un portail qui permet de souscrire en SCPI depuis son ordinateur ou de son smartphone. Notez toutefois que ce n’est pas une raison de négliger la sécurité et la fiabilité du portail.

On vous déconseille alors ces sites qui proposent un peu de tout. L’idéal serait de choisir une plateforme qui ne propose que l’achat de SCPI et la constitution d’un portefeuille unique et éventuellement des conseils. Cette activité unique laisse paraître l’expertise du portail. Pour ce qui est de la sécurité, vérifiez que la plateforme dispose d’un programme de signature sécurisé qui va garantir la sécurité des transactions.

Se pencher sur le rendement

Sur une plateforme sécurisée, il n’y a pas de risque que vous perdiez votre argent. Le perdre, oui, c’est bon, mais en gagner au maximum, c’est mieux. C’est pour cette raison qu’il faudrait apporter une attention particulière au rendement. Vous l’avez remarqué : toutes les plateformes n’affichent pas le même chiffre en termes de rendement.

Ne vous laissez pas non plus emporter par des parts qui affichent un rendement élevé. C’est le cas de certains secteurs, mais ces derniers peuvent également présenter plus de risques. Pour vous décider dans le type de SCPI le plus adapté à votre portefeuille et au potentiel de risque que vous êtes prêt à courir, faites-vous conseiller par un expert ou un consultant. Si vous avez bien choisi la plateforme, il devrait y avoir des consultants qui sont à votre écoute. Vous pourrez même avoir sur la plateforme un simulateur SCPI à votre disposition comme ce que vous pourrez trouver sur scpi-8.com pour vous donner une idée plus précise de ce que vous pouvez gagner.

Même si c’est votre première fois sur la plateforme, soyez confiant : vous n’allez pas vous perdre totalement. Vous devez d’abord sélectionner les SCPI que vous voulez acquérir. La plateforme devrait vous donner des comparatifs et des simulateurs auxquels vous pouvez recourir pour faciliter le choix. Il se peut également qu’un conseiller vienne vous épauler pour confirmer votre choix. C’est à la suite de ceci qu’on passera à l’achat proprement dit et la procédure peut varier d’une plateforme à une autre. Laissez-vous guider tout simplement. Après la souscription, vous pourrez voir dans votre portefeuille SCPI les parts acquis. Ce portefeuille est accessible depuis votre espace client sécurisé.