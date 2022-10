Comment changer d'assureur auto ?

La législation française oblige tous les propriétaires de voitures à avoir une assurance automobile. Elle doit obligatoirement inclure une garantie Responsabilité civile. Cependant, pour réaliser des économies ou après un changement de voiture, les automobilistes peuvent changer leur assurance auto. Comment trouver le meilleur tarif pour l'assurance auto ? Quand et comment en changer ?

Le marché de l'assurance automobile propose une multitude d'offres et il n'est pas toujours facile de s'y retrouver. Pour bien choisir son assurance auto, il faut évaluer minutieusement certains paramètres. Comme l'indique ce guide pour changer d'assurance auto, il s'agit principalement des garanties incluses dans le contrat, des garanties en option, de la franchise appliquée, du plafond de remboursement, du tarif de l'assurance auto, etc. Évaluer et comparer tous ces facteurs manuellement est une tâche fastidieuse. Toutefois, grâce aux comparateurs d'assurance auto, vous pouvez facilement trouver le meilleur prix.

En effet, les comparateurs d'assurance auto permettent aux automobilistes de repérer le meilleur tarif selon leur budget et leurs besoins. Grâce aux comparateurs d'assurance auto, vous pouvez rapidement connaître les meilleures offres qui seront classées de la moins chère à la plus chère.

De plus, grâce à leurs bases de données complètes et à jour, les comparateurs d'assurance auto vous permettent d'obtenir votre devis auto en quelques minutes. Pour avoir des offres sérieuses, privilégiez les comparateurs qui sont en partenariat avec des assureurs fiables, tels qu'Allianz, Assu 2000, Direct Assurance, etc. Cette démarche tout à fait gratuite vous permet également de contacter directement votre futur assureur auto ou un conseiller pour obtenir des informations supplémentaires.

Tout comme l'assurance moto et l'assurance habitation, l'assurance auto est obligatoire et se renouvelle automatiquement tous les ans. Cependant, la loi sur le changement d'assurance auto favorise la concurrence entre les compagnies et permet aux automobilistes de réaliser des économies.

Par conséquent, vous pouvez changer votre assurance auto à tout moment après un an de contrat. Il suffit d'envoyer à votre assureur une lettre de résiliation. Si votre contrat d'assurance n'a pas encore un an, la résiliation est toujours possible, mais elle est soumise à condition.

Pour changer votre assurance auto après 1 an de souscription, la première chose à faire est de trouver une nouvelle assurance auto. Pour cela, comparez les offres disponibles avec un comparateur en ligne et choisissez votre nouvel assureur parmi les nombreux devis proposés. Ensuite, envoyez à votre nouvel assureur votre demande de souscription par mail ou par courrier. Puisque le changement n'est pas soumis à condition, vous devez mandater votre nouvelle compagnie d'assurance auto afin qu'elle effectue les démarches de résiliation en votre nom.

Un mois après la demande de résiliation, votre ancien contrat est résilié et votre nouvelle assurance auto entre en vigueur. Si votre ancienne compagnie d'assurance a une dette envers vous, le solde dû vous est remboursé 30 jours après la résiliation.

Si vous désirez résilier votre contrat d'assurance auto avant 1 an de souscription, la démarche est différente. Vous devez envoyer à votre assureur un courrier de résiliation en recommandé avec accusé de réception. Ensuite, vous devez récupérer votre relevé d'information et le remettre à votre nouvelle compagnie d'assurance auto. Ce type de résiliation est soumis à condition, puisque sauf cas exceptionnel, le contrat doit durer un an au minimum.

Les cas exceptionnels éligibles sont les suivants : vente de la voiture, vol ou destruction du véhicule et changement d'adresse.

Quels sont les risques si vous avez un accident sans être assuré ?

En France, conduire sans assurance auto est une infraction au Code de la route. Pourtant, d'après un rapport du Fonds de Garanties des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), entre 370 000 et 740 000 Français conduisent sans assurance. Cependant, si un accident est causé par un conducteur non assuré, il n'y a pas d'assureur et donc pas d'indemnisation.

Toutefois, la victime et son assureur peuvent saisir le FGAO dans les délais prescrits par la loi. Il prendra en charge les dommages corporels et matériels causés par l'accident.

En ce qui concerne le conducteur fautif, il n'est pas pris en charge s'il est reconnu responsable des dommages. Il sera poursuivi au niveau pénal pour conduite sans assurance. De plus, même si le FGAO indemnise la victime, il ne prend pas pour autant en charge les frais. Le conducteur sera poursuivi par le FGAO afin de rembourser les frais d'indemnisation.

