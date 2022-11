Numéro de réclamation : comment s'y prendre pour être entendu ?

Avez-vous déjà appelé le service clientèle pour être mis en attente pendant ce qui vous a semblé être une éternité ? Ou peut-être avez-vous été transféré tellement de fois que vous avez perdu le compte. Frustrant, n'est-ce pas ? Vous n'êtes pas le seul. En fait, un mauvais service clientèle est l'une des principales plaintes des Français à l'égard des entreprises. Si vous en avez assez d'être mis en attente ou transféré vers un service qui ne peut pas vous aider, n'abandonnez pas. Il existe des mesures que vous pouvez prendre pour obtenir le service clientèle que vous méritez.

1. Parlez à un superviseur

Si votre appel ne se déroule pas comme vous le souhaitez, demandez poliment à parler à un superviseur. La plupart du temps, les superviseurs ont plus d'autorité pour résoudre les problèmes et ils peuvent être en mesure de le faire plus rapidement que les représentants du service clientèle de niveau inférieur. Si un superviseur n'est pas disponible, demandez quand ce serait le bon moment pour rappeler afin de pouvoir parler avec lui.

2. Soyez persévérant

Il peut être tentant d'abandonner lorsque vous avez l'impression que vous n'arrivez à rien, mais la persévérance est payante. Plus vous restez en ligne, plus vous avez de chances de joindre un représentant du service clientèle qui pourra réellement vous aider à résoudre votre problème.

3. Soyez poli

Il est important de se rappeler que la personne à l'autre bout du fil ne fait que son travail. Même si vous vous sentez frustré, essayez de rester calme et poli. Plus vous êtes respectueux, plus il est probable que le représentant du service clientèle voudra vous aider et sera prêt à se surpasser pour le faire.

4. Connaissez vos droits

Vous renseigner sur vos droits en tant que consommateur peut vous donner un avantage majeur lorsque vous traitez avec les représentants du service clientèle. Si vous connaissez vos droits et ce que les entreprises sont légalement tenues de faire, vous serez en bien meilleure position pour obtenir les résultats que vous souhaitez. Par exemple, saviez-vous que, selon la loi, les sociétés de cartes de crédit doivent enquêter sur les erreurs de facturation dans les 30 jours ?

5. Conservez des dossiers

Dans la mesure du possible, gardez des traces de vos interactions avec les représentants du service clientèle. Cela inclut la date et l'heure du contact, le nom du représentant (si disponible) et les détails de la conversation. Disposer de la documentation de vos tentatives de résolution d'un problème peut s'avérer utile si vous devez faire remonter votre plainte ou engager une action en justice contre une entreprise.