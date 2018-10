Home » Actu Profitez des salons de mariages : quelle est la meilleure période? Actu Profitez des salons de mariages : quelle est la meilleure période?

Parmi les événements les plus heureux dans une vie, le mariage est surement l’un que tout le monde aimerait vivre. Sachant cela, il est donc important de bien le préparer. Pour ce faire, il vous est possible d’assister à un bon nombre de salons organisés expressément pour cela. En effet, de nombreux salons sont organisés où les nouvelles tendances en la matière sont déclinées. Les nouveaux styles de robes, de couleurs, de décorations et même la nourriture tendance y sont exposés. C’est la raison pour laquelle il serait intéressant d’aller dans un salon de mariage.

Les salons du mois d’octobre

Les salons de mariages sont des lieux où il est possible de voir toutes les tendances en matière de mariage. De nombreuses animations sont organisées afin de permettre au grand public d’en profiter. C’est ainsi un lieu de rencontre pour plusieurs professionnels et secteurs d’activités. Ainsi, parmi les plus en vue, il y a d’abord le salon du mariage de Montpellier. Celui-ci se déroulera du 26 au 28 octobre et accueillera près de 140 exposants. Tous les professionnels dont vous aurez besoin pour l’organisation de votre mariage seront présents à cet événement. Il y aura notamment les animateurs, le traiteur pour un mariage et surtout les tenues de mariés tendance de l’année.

Les salons du mois de novembre

Pour le mois de novembre, il vous sera possible de profiter des salons de Mulhouse du 3 au 4 novembre. C’est le grand salon du mariage alsacien. Il comptera 75 exposants qui apporteront chacun leur touche unique en matière de célébration. Il vous sera aussi possible d’assister à des défilés de mode pour apprécier les différentes tenues. Le salon du mariage de Nantes du 9 au 11 Novembre est l’un des plus gros événements de cette ville.

Une surface de 5000 m — a été affectée à cet événement. De plus, près de 110 professionnels du secteur y seront présents. Chaque jour, des défilés et autres types d’animations seront organisés pour le bonheur des participants. En outre, d’autres salons auront lieu dans ce mois de novembre. Dans tous les cas, il vous sera possible de connaitre les dernières tendances dans ce domaine.

Les salons du mois de décembre

Le salon du mariage du mois de décembre qu’il ne faut pas rater est le salon du mariage Sampa de Lille. Celui-ci se déroulera du 1er au 2 décembre. Près de 150 exposants y seront présents. Des professionnels d’une trentaine de secteurs d’activités différents vous présenteront leurs meilleurs services.