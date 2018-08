Home » Maison 5 astuces pour réussir et harmoniser votre déco d’intérieur Maison 5 astuces pour réussir et harmoniser votre déco d’intérieur

La décoration d’intérieur est une étape essentielle dans tout projet d’aménagement de logement. Pour cause, elle permet de créer un cadre harmonieux où tous les usagers se sentiront à leur aise. La tâche peut toutefois se révéler difficile quand on considère la multiplicité des styles décoratifs existants. Il faut en somme trouver un style qui vous correspond et l’adapter de sorte à réussir et harmoniser votre déco d’intérieur. Voici 5 astuces pour vous aider à atteindre ce résultat.

Bien optimiser son espace

La sobriété et la simplicité, voilà ce qui fait le charme d’un intérieur bien décoré. Ce n’est donc pas la peine de s’encombrer avec plusieurs articles quand bien même vous les trouveriez beaux et adaptés à votre style. Il faut donc plus que tout penser à l’indispensable en termes de mobiliers et d’accessoires de décoration. Ainsi, le décorateur Xavier Lemoine a bien compris ce concept. C’est sans doute pour cela que sur son site il laisse à qui veut la lire cette belle citation d’Antoine de Saint Exupéry : « la perfection est atteinte, non pas lorsqu’il n’y a plus rien à ajouter, mais lorsqu’il n’y a plus rien à retirer. ».

Apprivoiser la lumière naturelle

Les sources d’éclairage naturelles sont d’une grande importance pour redynamiser l’intérieur d’une pièce. En effet, elles sont bénéfiques pour la santé. Privilégier l’achat de logement à baies vitrées est donc recommandée. À défaut donc de cela, vous pouvez envisager les options suivantes :

Réaliser des cloisons en verrière ;

; Faire ressortir l’encadrement des fenêtres à l’extérieur ;

Peindre votre plancher en blanc ;

Installer votre bureau à proximité de la fenêtre.

Le nombre d’ouvertures sur l’extérieur importe donc peu. Selon les spécificités de votre logement, un décorateur d’intérieur pourra vous aider à choisir l’option la plus adaptée.

Bien choisir les mobiliers et accessoires de décoration

Le choix des mobiliers et accessoires de décoration doit se faire en fonction de l’espace habitable disponible. Veillez aussi à une adéquation avec le style de décoration de votre maison. Les meubles à usage multiple sont vivement recommandés. L’incrustation des tableaux décoratifs dans les murs est aussi tendance. Chaque chose doit donc être mise à sa place pour une harmonisation réussie de votre déco d’intérieur.

Intégrer des plantes

Placez un pot de fleurs fraiches au milieu de votre table pour apporter une touche chaleureuse à la pièce. L’éventail de choix est assez large quand on sait qu’il existe une diversité de variété de fleurs. Vous pouvez en outre faire l’option des plantes d’intérieur comme le cactus qui peut se révéler assez intéressant. Les plantes de saison sont toutefois la meilleure option pour faire des économies.

Choisissez des tons neutres et sobres

L’excès de couleurs peut nuire à la qualité de votre décoration d’intérieur. Il faut donc choisir les tons en fonction de certains éléments. Il s’agit notamment de la taille de la pièce, de sa configuration et de son taux de luminosité naturelle. Le gris, bien que tendance, ne permet pas de créer un cadre chaleureux. Optez plutôt pour le blanc ou d’autres couleurs plus vivres.

Pour sublimer le tout, vous pourrez utiliser des papiers peints.